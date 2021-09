Una Linha Verde recebe doações de alimentos para fazer marmitas

As doações começaram no dia 31 de agosto e vão até o fim de outubro. A previsão para a primeira distribuição é dia 11 de setembro (foto: UNA/Divulgação)







SERVIÇO

Ponto de doação: Câmpus Una Linha verde

Horário: das 14h às 19h

Contato: (31) 4005-9163

Endereço: Av. Cristiano Machado, 11157 - Vila Suzana, Belo Horizonte - MG, 31744-007

















Segundo a Pastoral de Rua de Belo Horizonte , a procura por diárias passou de 400 para 800 pessoas, no período de pandemia. Diante dessa situação, alunos do curso de nutrição da Una Linha Verde , integrante da Ânima Educação , estão recebendo doações de alimentos para serem usados na preparação, montagem e distribuição de “quentinhas” para pessoas em situação de rua.As refeições serão compostas por cereais, leguminosas, uma fonte proteica, vegetais, e acompanhada por uma fruta. O valor nutricional médio das marmitas vai corresponder a 30% do valor energético diário de referência para a população adulta brasileira.