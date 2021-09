Nutrição influencia na recuperação da saúde de hospitalizados com COVID-19

No Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, em Belo Horizonte, os cardápios são variados e planejadas para o acolhimento aos pacientes (foto: Divulgação/Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro)

Nutrição hospitalar

No Hospital da Baleia, os cardápios são variados e se adequam a cada tipo de doença e necessidade do paciente. “Temos dietas pastosas para pacientes que não apresentam mastigação ou deglutição adequada, dieta hipercalórica e hiperprotéica para aqueles que necessitam de energia e proteína, dieta hipercalórica, restrita em sódio para pacientes com doenças cardiovasculares e hipertensão”, exemplificou supervisora de nutrição do hospital.





Já os pacientes com internação prolongada recebem o suporte nutricional da equipe de Nutrição, onde as adequações são realizadas conforme a condição, tolerância e preferência dos pacientes. “O Serviço de Nutrição avalia juntamente ao paciente e acompanhante o desejo alimentar e realizamos adequação necessária fora da padronização do Hospital, para atender o desejo do paciente. O nosso maior desafio é evitar a perda de peso involuntária e logo a desnutrição hospitalar”, contou Helena.





Para a alimentação saudável, dentro e fora do ambiente de trabalho ou hospitalar, o segredo sempre será o equilíbrio%u201D, disse a nutricionista Keila Ribeiro (foto: Divulgação/Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro) De acordo com a nutricionista Keila Ribeiro, no Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro (ONM Health), de Belo Horizonte, as refeições são variadas e planejadas para o acolhimento aos pacientes. “No ambiente hospitalar, no dia dos aniversários dos pacientes, enviamos um bilhete junto com as marmitas, uma forma de demonstrar empatia e afeto”, disse Keila, que trabalha na GRSA, empresa responsável pelo fornecimento de alimentos para o ONM.





Para a nutricionista também é importante se atentar para a alimentação dos funcionários. “Evitamos frituras, utilizamos saladas diversificadas, opções de guarnições feitas com massas e legumes, além de sobremesas que variam entre frutas e doces”, conta. As datas comemorativas têm cardápios personalizados. “Ainda incluímos opções vegetarianas e um prato regional “queridinho” de quem trabalha por aqui: o feijão tropeiro”, comentou Keila.





No cardápio, é importante ainda pensar nas necessidades individuais. “Para pessoas com doenças crônicas, a recomendação são pratos integrais e com menos sódio, para obter mais energia e disposição durante o expediente”, explicou a nutricionista.





O importante é saber balancear e respeitar os sinais do corpo em cada refeição. “Saborear e mastigar os alimentos também faz parte da reeducação alimentar. Para a alimentação saudável, dentro e fora do ambiente de trabalho ou hospitalar, o segredo sempre será o equilíbrio”, completa.

Dia do nutricionista

A data 31 de agosto homenageia os profissionais de nutrição. “A data celebra o Dia do Profissional que se dedica à boa nutrição da população, em todos os ciclos da vida e condições de saúde. Sem esse trabalho e dedicação, a ciência da nutrição não colabora com a construção de saúde e qualidade de vida das pessoas”, informou Helena Moss.





A alimentação equilibrada é importante não só para pacientes com enfermidades como também fora dos hospitais. De acordo com o último estudo realizado pela Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, o Brasil tem cerca de 96 milhões de pessoas acima do peso.

*Estagiária sob supervisão so subeditor Eduardo Oliveira

A nutrição adequada é essencial para acelerar a recuperação de pacientes hospitalizados. Segundo a supervisora de nutrição do Hospital da Baleia, localizado em Belo Horizonte, com uma má alimentação o paciente pode perder peso, ficar mais debilitado e suscetível a complicações clínicas.