Veja como instituição filantrópica de BH atua no enfrentamento à COVID-19

Mantenedora da Faculdade Ciências Médicas apoia projetos de enfrentamento à COVID-19 (foto: FCM-MG/Divulgação ) A Fundação Educacional Lucas Machado (Feluma), mantenedora dos Institutos Ciências Médicas de Minas Gerais, aposta na prática educacional aplicada à saúde paraq desenvolver as atividades de ensino, pesquisa e assistência social.







Até o momento, 800 cestas básicas foram doadas para a Paróquia Santo Inácio de Loyola, em Belo Horizonte. Ainda, 2.000 máscaras cirúrgicas foram enviadas para a Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Carmésia, no interior do estado.





Ao longo do último ano, a Feluma apoiou o projeto assistencial Canto da Rua Emergencial, sediado na Serraria Souza Pinto, na região central da capital mineira. Foram doados kits de higiene pessoal e materiais de limpeza para a população, além de máscaras e EPIs para a equipe de trabalho do projeto, que já beneficiou cerca de oito mil pessoas.





O projeto Empreendendo Vidas, da Associação Pastoral Nacional do Povo de Rua, também é contemplado pelo apoio, com doações financeiras mensais, desde o começo do segundo semestre de 2021.





Em apoio a iniciativas da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, a instituição doou mais de 3.500 itens entre toucas, luvas, aventais, máscaras descartáveis e protetores faciais. Os itens foram encaminhados para a utilização dos servidores municipais que atuam em cemitérios e parques do município.





Foram doados, também, 12.300 ampolas de medicamentos anestésicos para a cidade, direcionados para tratamento da população, em período de escassez e alto custo do medicamento no mercado.





Enfrentamento à COVID-19 e vacinação





Faculdade Ciências Médicas se tornou posto de vacinação contra a COVID-19 em Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Com a chegada da vacina, a Feluma abriu as portas da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais para se tornar um dos postos de vacinação contra a COVID-19 em Belo Horizonte. Além disso, seus profissionais foram convocados para prestar apoio à equipe de imunização, que chegou a aplicar cerca de 3 mil doses em um único dia.





A instituição adquiriu e cedeu o ultra freezer com capacidade para atender à necessidade de armazenamento e conservação a frio de até -70 °C de mais de 300 mil doses da vacina contra o coronavírus.





Fundação Educacional Lucas Machado





A Feluma, além de mantenedora da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais, também administra Pós-graduação, Ambulatório, Hospital Universitário, Instituto de Olhos, Cirurgia Robótica, Instituto de Inovação e Incorporação Tecnológica - todos sob a chancela Ciências Médicas – MG, e o Teatro Feluma.





Com serviços de assistência à saúde da população, o Ambulatório, o Hospital Universitário e o Instituto de Olhos oferecem formação prática aos alunos. Supervisionados, eles realizam cerca de 40 mil consultas ambulatoriais por mês, todas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).





O Hospital Universitário Ciências Médicas-MG possui 229 leitos, com uma média de 1.100 internações por mês e mais de 12 mil pacientes admitidos anualmente.





Quanto ao Instituto de Olhos Ciências Médicas-MG, sua nova sede foi inaugurada em março deste ano e conta com 18 postos de atendimento simultâneo, para acolhimento e recepção dos pacientes, além de 60 consultórios médicos. Cerca de 2 mil pessoas são atendidas por dia nas especialidades de Catarata, Córnea, Estrabismo, Glaucoma, Lente de Contato, Neuro-oftalmologia, Plástica e Retina.