Empresa multinacional reverte venda de kits em doações no Brasil

Empresa multinacional americana de óleos essenciais, a doTerra tem um projeto humanitário, em nível mundial, chamado Healing Hands.













Toda a verba arrecadada com as vendas desses Kits será doada para a GRAAC, instituição de referência no combate de câncer infantil, e a Childhood, referência no enfrentamento do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes.Vale lembrar que, desde que foi lançado, todo valor adquirido com o óleo essencial Hope Touch é totalmente revertido para as causas da Childhood. A campanha é composta de duas partes e a primeira já começou. No site da marca ( www.doterra.com.br ) já está à venda o Kit do Heling Hands Day - composto por uma camiseta, uma caneca e um óleo essencial Hope Touch.





A segunda etapa começou dia 19/8 e termina no sábado, 21/8, e durante esse período, 15 cidades brasileiras, incluindo Belo Horizonte, contarão com pontos de arrecadação de doações que irão direto para AHPAS (Associação Helena Piccardi de Andrade Silva), organização que oferece o acesso ao tratamento oncológico a crianças e adolescentes com câncer e em situação de alta vulnerabilidade social na cidade de São Paulo.





O endereço de coleta é na Avenida Álvares Cabral, 780, Loja 2 dentro do posto BR, esquina com Av. Bias Fortes). A coleta funciona das 8h às 18h.





A doTerra Healing Hands é um movimento que ganhou vida graças a parcerias com organizações e Consultores de Bem-Estar e seu principal objetivo é levar esperança paraas comunidades carentes.

