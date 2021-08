O que você precisa saber sobre menstruação e como lidar com a TPM

Copo menstruação X Absorvente OB (foto: Patricia Moraleda - Pixabay)

A menstruação ainda é tratada como um tabu por muitas pessoas por falta de conhecimento. Ela é um processo biológico que ocorre com todas as mulheres e é isso que as possibilita ficarem grávidas, mas por mais que seja um acontecimento natural, as dúvidas sobre esse assunto ainda são grandes e pertinentes.É por isso, que a médica obstetriz e fundadora da Inciclo, Mariana Betioli, fala sobre a menstruação e dicas que podem ajudar, tanto a mãe quanto a filha que está prestes a passar por esse processo."A primeira menstruação vem um pouco depois de alguns outros sinais de puberdade percebidos no corpo da menina, como desenvolvimento das mamas, surgimento dos pelos e a presença de secreção vaginal", explica Mariana.É válido lembrar que as secreções vaginais são extremamente normais e possuem diferentes aspectos, mas é importante estar atenta na cor, cheiro e outros sintomas, pois eles podem significar que algo não vai bem.No início, os ciclos menstruais podem ser irregulares, é comum que a menstruação venha atrasada ou até mesmo antes da hora. Os ciclos costumam vir acompanhados pela famosa cólica menstrual. A dor varia de pessoa para pessoa e é uma das partes mais chatas de se lidar, mas normais e fazem parte de todo o processo, dede que não sejam muito intensas.Cólicas muito intensas devem ser investigadas porque podem significar alguma complicação. Mariana também esclarece sobre a tensão pré-menstrual (TPM), conjunto de sintomas que podem aparecer alguns dias antes da menstruação."Ela acontece por causa das alterações hormonais durante o ciclo menstrual. Os sintomas incluem alterações de humor, seios sensíveis, desejo por comidas específicas, fadiga e irritabilidade."A TPM também varia de mulher para mulher, mas assim que esta passa a entender sobre seu corpo e o que funciona ou não para ele, esses sintomas podem ser amenizados. É interessante, após a primeira menstruação, buscar uma ginecologista para sanar quaisquer dúvidas sobre o assunto. Além de procurar saber com qual absorvente você mais se identifica e se sente mais confortável.Outras opções disponíveis para conter o sangue menstrual, além dos absorventes externos convencionais, são as calcinhas absorventes, os coletores menstruais e os absorventes reutilizáveis. Essa versatilidade trouxe modelos que são mais funcionais, ecológicos, econômicos e comumente indicados para a saúde íntima das adolescentes.

*Estagiária sob supervisão da editora Teresa Caram