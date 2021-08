Pacientes suspeitos e positivos para COVID-19 são atendidos pelo UniBH

Os alunos participantes da iniciativa terão como mentores enfermeiros do UniBH (foto: Tumisu/Pixabay )



Alunos do curso de medicina do Alunos do curso de medicina do UniBH fazem o rastreio de pacientes suspeitos ou positivos de COVID-19, atendidos pelas unidades de saúde públicas de Contagem. A equipe do Centro Universitário fará o acompanhamento por meio do sistema de telemonitoramento, avaliando o estado de saúde desses cidadãos e das pessoas com quem os infectados mantiveram contato.





Caso haja piora nos sinais clínicos, eles serão direcionados para a rede de saúde do município. O monitoramento desses pacientes é essencial para minimizar a circulação do vírus, preservando vidas e, consequentemente, desafogando o sistema público de saúde. Os alunos participantes da iniciativa terão como mentores enfermeiros do UniBH e os atendimentos serão realizados de segunda a sexta-feira, das 7h40 às 17h. Cada paciente será monitorado pelo período de 14 dias, a cada 24 horas.Caso haja piora nos sinais clínicos, eles serão direcionados para a rede de saúde do município. Odesses pacientes é essencial para minimizar a circulação do vírus, preservando vidas e, consequentemente, desafogando o sistema público de saúde.





O grupo de atendimento do UniBH entrará em contato, por telefone, com todos os cidadãos atendidos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s). Todos os casos atendidos serão discutidos com as equipes da Secretaria Municipal de Saúde de Contagem





Camila Vieira, coordenadora-adjunta do curso de medicina do UniBH, ressalta a relevância da iniciativa para a população de Contagem, ao mesmo tempo em que agrega à formação dos alunos envolvidos, uma experiência sem precedentes.



“O atendimento é uma ação de vigilância em saúde do SUS e é parte das atividades essenciais do Sistema Único de Saúde. Do ponto de vista da formação, nossa expectativa é de que os graduandos estejam inseridos em ações e políticas do SUS e participem ativamente do combate à pandemia.”





De acordo com a coordenadora-adjunta, a parceria com o município permitirá que os estudantes desenvolvam habilidades de comunicação, raciocínio clínico e interlocução, como ocorre em toda a rede de saúde.



Serviço

Tele atendimento a pacientes de Contagem (suspeitos ou infectados pelo coronavírus)

A partir do dia 16/08

De segunda a sexta-feira, entre 7h40 e 17h



