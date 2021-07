UFMG recruta voluntários para novo estudo para tratamento da COVID-19

Vinte voluntários serão recrutados pela universidade para o estudo que prevê avanço no tratamento da COVID-19 (foto: PXNIO/Reprodução ) UFMG) inicia um novo estudo para o tratamento da COVID-19. Os pesquisadores irão selecionar um grupo de 20 voluntários, que serão acompanhados por 72 semanas. A Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais () inicia um novo estudo para oda. Os pesquisadores irão selecionar um grupo de 20, que serão acompanhados por 72 semanas.









O estudo internacional Accelerating COVID-19 Therapeutic Interventions and Vaccines (ACTIV-2) é uma plataforma de tratamento para pacientes ambulatoriais com a doença, coordenada pela National Institutes of Health (NIH), e que utiliza anticorpos derivados de pessoas que tiveram a infecção pelo novo coronavírus.





Além da universidade mineira, a pesquisa envolve múltiplos centros nos EUA, Argentina, Peru, África do Sul e outras regiões do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Serão incluídos 700 participantes no total, sendo que 450 já estão em acompanhamento.





Como participar da pesquisa



Os voluntários devem ter idade acima de 18 anos e terem sofrido infecção pela COVID-19 nos últimos 10 dias, sem indicação de hospitalização e saturação de oxigênio acima de 92%.

Os selecionados serão acompanhados por 72 semanas, por meio de visitas remotas, em chamadas telefônicas e entrevistas com vídeo com os pesquisadores. As visitas presenciais ocorrerão em fases específicas da pesquisa.





Após a seleção, os voluntários passam por alguns exames para verificar coração, pulmões e saúde geral. Além disso, um termo de consentimento livre e esclarecido deverá ser assinado.





