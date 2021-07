UFMG receberá R$ 80 milhões para ampliar testes da vacina SpiN-TEC

Pesquisadora no CTVacinas, que receberá aporte de R$ 80 milhões para ampliar pesquisas (foto: CTVacinas UFMG/ Reprodução ) A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) receberá R$ 80 milhões para expansão do CTVacinas. O repasse da verba será realizado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), junto ao governo estadual. O recurso é direcionado especificamente para os testes da SpiN-TEC, vacina contra a COVID-19









Segundo a reitora da universidade, Sandra Doulart Almeida, parcerias como esta são fundamentais. “Elas miram não apenas o combate a esta pandemia, mas principalmente o futuro de um país que ambiciona ser soberano na produção de vacinas, diagnósticos e medicamentos”, afirma.





Os recursos são somados a outros liberados por parlamentares estaduais e pela prefeitura de Belo Horizonte.





Entenda os investimentos





Dos R$ 80 milhões que serão repassados ao CTVacinas, R$ 30 milhões serão liberados pelo governo de Minas Gerais por meio da Fapemig e da Secretaria Estadual de Saúde.





Por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), os outros R$ 50 milhões virão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).





O compartilhamento de laboratórios e a cooperação em projetos de desenvolvimento entre a Funed e a UFMG também estão previstos no acordo com o governo do estado.





O que é o CTVacinas?





Resultado de uma parceria entre a UFMG, o Instituto René Rachou da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz-Minas) e o Parque Tecnológico de Belo Horizonte (BH-TEC), o CTVacinas é um centro de pesquisas em biotecnologia.





Seus pesquisadores possuem destaque no cenário nacional e internacional pelo impacto de suas produções científicas e tecnológicas. O trabalho do Centro é voltado para o desenvolvimento de novas tecnologias ligadas à produção de vacinas e kit diagnósticos contra doenças humanas e veterinárias.