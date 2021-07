Vacinas da Pfizer e AstraZeneca neutralizam a variante Delta após 2ª dose

Estudo mostra que a variante Delta é a que mais consegue escapar dos anticorpos que atacam 2 proteínas do vírus da COVID-19 (foto: Pixabay)

Umfeito por cientistas franceses mostra que asdae daconseguem neutralizar ada COVID-19, após a segunda dose ser administrada, com intervalo de três meses. A variante é considerada mais habilidosa em driblar o sistema imune das pessoas





Mesmo com a eficácia das vacinas caindo um pouco, elas continuariam sendo vitais, indica um novo estudo publicado na revista Nature.





O trabalho, feito pelo Instituto Pasteur, da França, em parceria com outros centros de pesquisa, é importante para o Brasil, já que esses dois imunizantes são usados pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI).





Delta no país, mas já existem Ainda não há muitos casos da varianteno país, mas já existem casos que indicam transmissão comunitária em São Paulo.

Eficácia contra variantes Alfa, Beta e Delta





Os cientistas avaliaram o desempenho do vírus contra anticorpos coletados de 162 pessoas que haviam tomado a vacina no intervalo regular, de três meses entre cada dose.





O experimento analisou quatro linhagens diferentes do vírus contra soro sanguíneo de pessoas que já tinham sido infectadas ou vacinadas, com uma ou duas doses. Os cientistas também testaram cada linhagem contra tratamento de anticorpos produzidos artificialmente.





Além da Delta, variante que emergiu na Índia, foram testadas as linhagens Alfa e Beta do vírus, detectadas inicialmente e respectivamente no Reino Unido e na África do Sul. O estudo também avaliou o desempenho dos anticorpos de diferentes origens contra uma versão do vírus mais próxima à original chinesa, do início da pandemia.





Segundo os cientistas, a Delta foi a variante que mais deu trabalho para as células do sistema imune nos experimentos de laboratório. Os anticorpos das vacinas foram os únicos que tiveram desempenho mais consistente, mas apenas aqueles que estavam no soro sanguíneo das pessoas que já tinham tomado a segunda dose.





Apenas 10% das amostras de voluntários que tomaram somente a primeira foram capazes de neutralizar a variante Delta. Já para pessoas que tomaram a segunda dose, o índice de sucesso foi de 95% das amostras.





Quando comparada com a variante Alfa, de modo geral, a Delta foi quatro vezes mais eficiente em escapar dos anticorpos dos não vacinados.





Para os cientistas, a vantagem evolutiva da cepa surgida na Índia é que ela é capaz de escapar tanto de anticorpos que atacam a proteína S do vírus, responsável por sua entrada na célula, quanto à proteína N, que constitui outras partes da superfície do SARS-CoV-2.





Importância da segunda dose





O estudo destaca a importância da segunda dose das vacinas para prevenção contra as variantes do coronavírus.





"Em indivíduos que não tinham sido previamente infectados com o SARS-CoV-2, uma dose única de vacinas da Pfizer ou da AstraZeneca praticamente não induziu anticorpos neutralizantes contra a variante delta", disseram os pesquisadores, liderados por Olivier Schwartz.





"Entretanto, um regime de duas doses gerou altos níveis de neutralização sorológica contra as variantes Alfa, Beta e Delta em indivíduos com amostras coletadas de 8 a 16 semanas após a vacinação."





O resultado do estudo francês foi compatível com outros que se basearam na observação de pessoas efetivamente vacinadas, mas sem acompanhamento clínico.





Com base apenas em registros de dados, esses trabalhos estimam que a eficácia do imunizante da AstraZeneca seja de 60% contra a Delta, enquanto a da Pfizer seria de 88%.





Os números são um pouco menores que os dados de eficácia global dessas duas vacinas, medidos em testes clínicos antes do surgimento da nova variante.





Aceleração da vacinação com uma dose é alvo de crítica





O estudo também contraindica a vacinação com apenas uma dose da AstraZeneca e/ou Pfizer em pessoas que já tinham sido infectadas com o vírus, com o objetivo de acelerar campanhas de imunização.





O resultado mostra que a combinação de infecção natural com uma dose de vacina pode funcionar contra algumas variantes do vírus, mas não contra a Delta.





Os franceses não incluíram a variante Gama, descoberta pela primeira vez no Brasil, no estudo. Porém, alguns outros estudos de acompanhamento de pacientes vacinados indicam que tanto a AstraZeneca quanto a CoronaVac, imunizantes mais usados no país, conseguiram conter o avanço dessas variantes nas populações mais idosas já imunizadas com segunda dose.

