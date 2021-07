'Intoxicação alimentar nas férias me deixou paralisado'

Malcolm Brown está no hospital há cerca de nove meses (foto: Malcolm Brown)

O escocês Malcolm Brown achou que estava apenas desidratado quando suas pernas pararam de funcionar após uma intoxicação alimentar durante um feriado na Turquia.

Mas quando suas mãos e braços também ficaram dormentes e sua visão turva, ele soube que havia algo muito errado com ele.

Brown então ficou completamente paralisado do pescoço para baixo.

O engenheiro aposentado foi levado a um hospital em Edimburgo, onde foi diagnosticado com síndrome de Guillain-Barré, uma rara doença auto-imune.

Ele falou com a BBC de sua cama de hospital usando viva voz, porque ele não pode segurar um telefone.

Malcolm, que tem 71 anos, e sua esposa Janis voaram para a Turquia para um feriado de duas semanas em Kusadasi, no oeste do país, em 19 de setembro do ano passado.

Janis e Malcolm Brown de férias na Turquia antes de ele adoecer (foto: Janis Brown)

No entanto, Malcolm teve uma intoxicação alimentar e passou uma semana de cama.

O casal acredita que a causa foi um queijo que compraram no supermercado.

Malcolm adoeceu depois de comer o queijo, mas Janis não havia comido nada. Um amigo que comeu o queijo no dia seguinte também sofreu uma intoxicação alimentar.

Quando voltaram para Edimburgo, Malcolm começou a "se sentir esquisito", com formigamento nos dedos e pernas fracas.

"Eu saí do carro, caí de costas na garagem e não consegui me levantar", disse ele.

"Janis conseguiu me virar e eu rastejei de bruços. Então não consegui colocar a roupa e Janis teve que me vestir."

"Eu não conseguia levar uma colher à boca ou segurar uma chaleira, e foi aí que pensei que era algo mais do que desidratação. Eu estava me deteriorando rapidamente e era assustador não saber o que havia de errado."

Malcolm Brown jogava golfe três vezes por semana antes de sua doença (foto: Malcolm Brown)

Malcolm disse que um dia ele estava em forma e ativo, e no dia seguinte não conseguia fazer nada.

"Nunca pensei que algo pudesse fazer isso comigo", disse ele. "A parte mais difícil foi aceitar a ajuda da equipe do hospital e da Janis. Não quero ser um fardo para a Janis."

"Ela acabou de passar 10 anos cuidando de seus pais, então não quero que ela tenha outro inválido. Não estou preocupado comigo mesmo, é ficar dependendo de Janis que me preocupa."

Janis disse que era "horrível" ver Malcolm paralisado do pescoço para baixo.

"Ele simplesmente caía como um bebê gigante indefeso e teria que ser içado para fora da cama", disse ela. "Nossas duas filhas não tiveram permissão para vê-lo por quase nove meses. Foi um pesadelo. Não pude ver Malcolm por cinco meses no Natal devido às restrições de covid."

Janis Brown está correndo 874 milhas (1.406 km) para arrecadar dinheiro para a instituição de caridade Gain (foto: Janis Brown)

Janis entrou em contato com a Gain, ONG dedicada a ajudar pessoas afetadas pela síndrome de Guillain-Barré, para saber se ela poderia comprar alguma tecnologia que permitisse ao marido fazer ligações sem usar as mãos.

"Foi quando eles se ofereceram para pagar um sistema de ativação por voz".

"Eu acabei pagando do meu próprio bolso, mas isso me fez pensar que é ótimo que uma ONG consiga pagar por coisas assim para ajudar as pessoas, então eu quis arrecadar dinheiro para ela."

Como resultado, Janis, de 69 anos, está correndo 874 milhas (1.406 km) — para levantar recursos para Gain.

A condição de Malcolm significa que seu sistema imunológico está atacando seu próprio sistema nervoso.

O sistema imunológico normalmente ataca quaisquer germes que entrem em nosso corpo, mas em pessoas com síndrome de Guillain-Barré algo errado acontece e o sistema nervoso acaba sendo alvo desse ataque.

Não está claro por que isso acontece, mas a condição geralmente surge após uma infecção das vias respiratórias, como uma gripe, ou uma infecção do sistema digestivo, como uma intoxicação alimentar ou um problema estomacal.

Os médicos disseram que, embora não esteja clara a extensão dos danos ao sistema nervoso de Malcolm, ele poderia ser reparado entre 12 e 18 meses. Os nervos crescem um milímetro por dia.

Malcolm Brown venceu um torneio de golfe em 2019 (foto: Malcolm Brown)

Malcolm melhorou e agora consegue ficar de pé e sentar em uma cadeira de rodas.

"Ainda não consigo mover meus pulsos, então minhas mãos caem nas pontas dos meus braços", disse ele.

"Não pensei que demoraria tanto para me recuperar, mas sou uma pessoa positiva e não me senti deprimido ou com pena de mim mesmo."

Malcolm ainda precisa de ajuda para comer e com a higiene pessoal, mas diz que "compartimentalizou" sua vida.

"Estou aceitando que não posso fazer nada enquanto estiver no hospital e, com uma certa dose de otimismo, sei que vou melhorar", disse ele.

"Penso às vezes que se tivesse apenas pegado um pacote diferente de queijo, não estaria aqui, mas você tem que aceitar as coisas como elas são."

Sua família espera que ele possa voltar para casa no mês que vem, assim que uma rampa para cadeiras de rodas for instalada em sua residência.

Antes de ficar paralisado, Malcolm jogava golfe três vezes por semana.

Ele diz: "Posso nunca voltar a ser tão ativo como era, mas nunca vou parar de tentar melhorar e não vou desistir."

