Infectologista analisa abertura das academias e como agir

Todo cuidado é pouco, porque ambientes fechados são dos mais importantes fatores de transmissão aérea, especialmente por aerossóis (foto: David Mark/Pixabay )







Para muitos, a grande questão é? Foi correto ou um erro a reabertura dos espaços fechados para a prática da atividade física em Belo Horizonte? Para Marcelo Santos Silva, infectologista cooperado da Unimed-BH, “a reabertura das academias determinada pela prefeitura é uma decisão pautada pela consultoria especializada de médicos competentes, em conjunto a outros fatores, como econômicos e da saúde geral da população, considerados pelo prefeito".



"Certamente, os especialistas devem tê-lo alertado para um nível ainda muito elevado de transmissão do coronavírus em nosso meio. Ambientes fechados são dos mais importantes fatores de transmissão aérea, especialmente por aerossóis”, afirma.









Outro questionamento é se as academias são ou não um serviço essencial. Para Marcelo Santos Silva, as academias foram liberadas apesar do elevado risco de contágio ainda presente. A parcela da população vacinada é muito menor que o necessário para conferir segurança.



Os ambientes fechados, assim como as aglomerações, são fatores de risco. Então, ao retomar atividades em ambientes fechados, é preciso manter uma ventilação natural com portas e janelas abertas, aumento da circulação do ar, uso de máscaras, distanciamento correto e higiene das mãos e do ambiente. Isso é o que se pode fazer, enquanto esperamos que estejam vacinadas em torno de 70% das pessoas.

O infectologista alerta sobre a prática de determinadas atividades: “Com certeza, futebol e basquete não são compatíveis com preocupações com o distanciamento, mas ainda assim máscaras seguramente utilizadas, secas e íntegras, devem ser usadas. Resta confiar na ventilação do ambiente para reduzir o risco, pelo menos das pessoas que estão ao redor, não diretamente na partida. Ioga, pilates, musculação são passíveis de ser realizados com distanciamento e uso de máscaras adequadamente. A recomendação é o uso das máscaras PFF2, que não apresentam a segurança prometida se úmidas, tocadas frequentemente ou amassadas. Fator muito importante será a ventilação abundante, para eliminar os aerossóis que alcançam longa distância de sua fonte (mais de dois metros) e permanecem por um longo tempo em suspensão.”





Marcelo Santos Silva enfatiza que, em uma população com elevada transmissão do vírus e uma cultura de segurança frágil, a ventilação e a troca do ar devem ser o maior fator protetor, considerando a realidade das pessoas e das atividades feitas nas academias.





A Associação Brasileira de Academias (Acad) divulgou um protocolo que todos devem seguir (foto: Brandon Morales/Unsplash)