Academias abertas: regras que todos devem seguir obrigatoriamente

Para quem tem prazer na atividade física, a abertura das academias é motivo de alegria. Para quem não gosta e precisa, serve de estímulo. E para quem descobriu agora este estilo de vida, as possibilidades são inúmeras.



Eduardo Netto, professor de educação física, mestre em ciência da motricidade, pós-graduado em fisiologia do exercício e diretor técnico da rede de academias Bodytech, destaca que existe uma enorme preocupação na questão da saúde e, especialmente, no fator preventivo.

04:00 - 04/07/2021 Exercícios em espaços fechados: faça a escolha certa e consciente principais pilares quando pensamos em promoção da saúde são: controle de peso, função muscular, saúde mental e sistema imunológico. Ainda não foi possível detectar mudança no perfil dos alunos. Mas, temos essa premissa. Nos países onde a pandemia já está em níveis mais controlados, parece ocorrer um aumento significativo de pessoas que buscam os serviços de profissionais de educação física com o objetivo central na melhoria da saúde. Acredito que isso ocorrerá no Brasil com o avanço da vacinação e o controle da pandemia”, diz Eduardo Netto. “O isolamento social imposto pela pandemia fez com que diminuíssemos a prática, acarretando maiores níveis de sedentarismo. Osquando pensamos em promoção da saúde são: controle de peso, função muscular, saúde mental e sistema imunológico. Ainda não foi possível detectar mudança no perfil dos alunos. Mas, temos essa premissa. Nos países onde a pandemia já está em níveis mais controlados, parece ocorrer um aumento significativo de pessoas que buscam os serviços de profissionais de educação física com o objetivo central na melhoria da saúde. Acredito que isso ocorrerá no Brasil com o avanço da vacinação e o controle da pandemia”, diz Eduardo Netto.



Para aqueles que decidiram voltas às aulas presenciais, o professor avisa: “Aqueles que tiveram que ser hospitalizados ou que ainda apresentem sintomas contínuos da COVID-19, como dor no peito, dificuldade de respirar e/ou palpitações, sintomas sugestivos de estresse pós-traumático, devem passar por avaliação clínica antes. Aqueles sem sintomas devem retornar aos exercícios após pelo menos sete dias assintomáticos. O ideal é começar com duas semanas de esforço extremamente leve, com estímulos de intensidades mínimas. É importante que esse retorno seja gradual e, preferencialmente, acompanhado por um profissional”.



Professor de educação física, Eduardo Netto destaca que o objetivo principal é oferecer um ambiente seguro aos alunos (foto: Arquivo Pessoal)





Sobre a incômoda máscara para as atividades, o professor reforça que a solução é aprender a conviver com ela em ambientes públicos.



“No quesito treino, sim, é possível fazer exercícios usando o EPI. Ele é seguro e essencial à saúde. Será necessário enfrentar o principal obstáculo, a queda da frequência respiratória, uma vez que a pessoa é obrigada a respirar mais devagar para vencer a resistência imposta pela máscara. É um momento de adaptação fisiológica, as atividades de alta intensidade serão especialmente difíceis. Mas o importante é ter paciência, manter-se ativo e treinar de maneira leve ou moderada.”





Eduardo Netto lembra que o objetivo principal, que deve ser de toda academia, é proporcionar aos alunos um ambiente seguro. Assim, eles conseguirão ser fisicamente independentes, aliviar o estresse, melhorar o humor, ter convívio social e, acima de tudo, manter o sistema imunológico reforçado. Por isso, a prática de exercícios físicos é tão importante em um momento como este que estamos vivenciando.





E, mais do que nunca, é essencial o acompanhamento de um profissional de educação física, com a utilização de equipamentos adequados. “Esse combo aumenta a motivação do aluno, individualiza e personaliza a prática, reduz o risco de lesões e melhora os resultados”, afirma.





O QUE OBSERVAR





Dicas de cuidados para o uso da máscara durante a atividade física:





Respire devagar e profundamente, em vez de tentar aumentar a frequência respiratória. A barreira imposta pela máscara dificultará a captação de oxigênio e a eliminação de CO2. No momento atual, o ideal é focar na saúde, e os treinos devem ser feitos com intensidade leve ou moderada. Os exercícios de baixa intensidade exigem menos alterações e, consequentemente, geram menor desconforto. Para ser eficiente, a máscara deve cobrir boca, nariz e ficar rente ao rosto, mas sem incomodar. Ao fazer atividades mais intensas ou de longa duração, por exemplo, ciclismo ou corrida, tenha sempre um EPI de reserva. O acessório molhado perde a capacidade de filtração. Durante o treino, é essencial prestar atenção e monitorar as sensações. Ao perceber algo fora do mal, pare e chame um professor. Usar máscara nos treinos é uma regra essencial para que todos estejam em segurança. Essa atitude mostra que você se importa com a própria saúde e com a saúde do outro. Não se esqueça de levar a sua máscara toda vez que for treinar.

* Fonte: Eduardo Netto, diretor técnico da Bodytech, professor

de educação física e mestre em ciência da motricidade

NOVOS HÁBITOS





Há oito anos, a atividade física regular faz parte da vida da assessora de imprensa Lorraine Souza, de 29 anos. No entanto, em 2021, ela resolveu transformar seus hábitos diante do impacto que a pandemia trouxe para sua vida.



“Estar presa em casa, afastada de tudo, acarretou crises de ansiedade, o que resultou em ganho de peso. Motivada por aquelas promessas de fim de ano, em janeiro deste ano iniciei acompanhamento com uma nutricionista e aproveitei a abertura das academias para passar a treinar com um perso- nal. Desde 14 de janeiro pratico atividade física seis vezes na semana. Alio treinamento funcional com musculação. Meu treino dura em média 1h40min”

Assessora de imprensa, Lorraine Souza diz que segue todos os protocolos para se exercitar na academia (foto: Arquivo pessoal)



“Sempre fui disciplinada, então fazia pelo menos 30 minutos de exercícios de segunda a sábado. Em setembro de 2020, tentei voltar à academia. Comecei a treinar em um estúdio de musculação perto de casa, porém ia com muito medo. O treinamento era personalizado e faziam no máximo cinco pessoas ao mesmo tempo. Mas o medo não me deixava ter disciplina. Faltava e, muitas vezes, deixava de ir para treinar em casa. Algumas pessoas usavam máscaras, outras não, e isso me dava muita insegurança, pois aqui em casa levamos a pandemia a sério. Acabei saindo”, conta a assessora. Enquanto não podia exercitar-se na academia, Lorraine conta que recorreu às plataformas on-line usando equipamentos simples, como halteres, colchonete e corda.“Sempre fui disciplinada, então fazia pelo menos 30 minutos de exercícios de segunda a sábado. Em setembro de 2020, tentei voltar à academia. Comecei a treinar em um estúdio de musculação perto de casa, porém ia comO treinamento era personalizado e faziam no máximo cinco pessoas ao mesmo tempo. Mas o medo não me deixava ter disciplina. Faltava e, muitas vezes, deixava de ir para treinar em casa. Algumas pessoas usavam máscaras, outras não, e isso me dava muita insegurança, pois aqui em casa levamos a pandemia a sério. Acabei saindo”, conta a assessora.





SEGURANÇA





Mas, em janeiro, com indicação do seu personal, Gabriel Ribeiro, encontrou uma academia totalmente preparada para receber os alunos com a segurança que o momento exige. Ela conta que segue todos os protocolos: usa máscara, leva álcool em gel, tem a própria garrafinha de água e toalha. Higieniza os equipamentos antes e após utilizá-los e evita treinar em horários de grande movimento.



"A equipe de limpeza da academia está sempre higienizando os espaços, banheiros e equipamentos. Eles aferem a temperatura na entrada, têm tapete sanitizante na portaria, disponibilizaram álcool 70% em todos os espaços e também lencinhos para fazer a limpeza dos equipamentos. O distanciamento social também é respeitado, principalmente nas aulas coletivas. A segurança do ambiente me ajudou muito no meu foco, treino com certa tranquilidade. Já eliminei 10kg”, destaca.





A única questão que ainda deixa Lorraine insegura e, por isso mesmo, ainda mais atenta, é o comportamento de determinados alunos. “A grande maioria respeita os protocolos de segurança, mas há os irresponsáveis. A academia faz a sua parte e preparou bem os funcionários, sempre atentos e chamando a atenção dos teimosos, que insistem em deixar a máscara no queixo.”