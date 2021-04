Amaro cria o Dia do Trabalho Invisível, 2 maio: jornada dupla das mulheres

A segunda jornada de trabalho das mulheres começa quando o horário comercial termina (foto: Gerd Altmann/Pixabay )



Dar banho no filho, fazer comida para a família, ir ao supermercado, lavar roupas e cuidar da casa. Essas são algumas das tarefas que fazem parte da rotina das mulheres no mundo todo, inclusive das que trabalham fora.



Por convenções sociais, essas tarefas recaem exclusivamente sobre as mulheres, impactando suas vidas em termos físicos, psicológicos, emocionais e até profissionais. Estamos falando do "Trabalho Invisível", o trabalho não remunerado que ocupa cerca de 12,5 bilhões de horas diárias de mulheres no mundo todo. Dar banho no filho, fazer comida para a família, ir ao supermercado, lavar roupas e cuidar da casa. Essas são algumas dasque fazem parte da rotina das mulheres no mundo todo, inclusive das que trabalham fora.Por convenções sociais, essas tarefas recaemimpactando suas vidas em termos físicos, psicológicos, emocionais e até profissionais. Estamos falando do "Trabalho Invisível", o trabalho não remunerado que ocupa cerca de 12,5 bilhões de horas diárias de mulheres no mundo todo.





Como uma marca inspirada na vida das mulheres e que conta com 65% de presença feminina na empresa, a AMARO, retailtech de lifestyle, quer ajudar a mudar essa realidade. Por isso, criou o Dia do Trabalho Invisível, um momento simbólico celebrado no dia 2 de maio.



A data - um dia depois do Dia Internacional do Trabalho -, foi escolhida para representar a segunda jornada de trabalho das mulheres, que começa quando o horário comercial termina.





visibilidade ao tema, abrir espaço para reflexões e propor planos de ação para diminuir o problema da sobrecarga sobre as mulheres, a AMARO criou o site Com o objetivo de darao tema, abrir espaço para reflexões e propor planos de ação para diminuir o problema da sobrecarga sobre as mulheres, a AMARO criou o site www.trabalhoinvisivel.com com conteúdos relacionados ao assunto, números, curiosidades e um quiz dedicado ao trabalho invisível como ferramenta para auxiliar na divisão de tarefas.









LEIA MAIS 14:00 - 15/03/2021 Ambev anuncia 160 vagas exclusivas para mulheres na Academia da Cerveja

14:25 - 11/03/2021 Mulheres na liderança dão exemplo no combate à pandemia

11:00 - 08/03/2021 Gerdau inicia programa de capacitação exclusivo para mulheres soluções práticas para diminuir o desequilíbrio na distribuição das tarefas domésticas entre os moradores de casa. Esse conteúdo será gerado dia 29 de abril e compartilhado com o público no dia 2 de maio, o Dia do Trabalho Invisível. Além disso, a iniciativa se desdobrará em conteúdos de comunicação interna para o time da empresa com um painel de discussão com Cláudio Serva, criador do Prazerele, plataforma que tem como missão apoiar homens na desconstrução do machismo e Deh Bastos, comunicadora e criadora do Criando Crianças Pretas.O bate-papo tem como objetivo trazer mais informações sobre a questão e, principalmente, oferecerpara diminuir o desequilíbrio na distribuição das tarefas domésticas entre os moradores de casa. Esse conteúdo será gerado dia 29 de abril e compartilhado com o público no dia 2 de maio, o Dia do Trabalho Invisível.





A marca também fechou uma parceria com o Zenklub, plataforma de saúde mental. Nela, todas as seguidoras da AMARO que quiserem suporte para lidar com questões decorrentes do excesso de tarefas terão até 85% de desconto na primeira consulta com psicólogos, terapeutas e coaches e acesso gratuito aos conteúdos do APP até dezembro de 2021.





Para ampliar o alcance da iniciativa, a companhia convidou marcas parceiras para se juntar à causa e já conta com cerca de 30 empresas engajadas, entre elas Biossance, Pantys, Linus, Foreo, Lilit, Design Up Living, Lócare, NVAA, By Samia, Velas Mair, Haight, Biouté (Alva, The Humble, Benecos e Y&O), Herbia, Blum, Bioart, Pavio de Vela, Chá de Autoestima, Upsy Daisy, Bergamía, Tangle Teezer, Pantynova, Yogini, Mitra, Madame Creme, Feito Brasil, Quintal, ELXR, Lenvie, Korui e Naiak.





A AMARO já vem abordando a temática da sobrecarga de trabalho feminino desde o Dia da Mulher, quando produziu uma série de vídeos com depoimentos para discutir convenções e pressões impostas pela sociedade, entre elas a normatização da excessiva carga de trabalho das mulheres.





"A AMARO é uma marca inspirada nas mulheres e que acredita no protagonismo feminino e na equidade de gênero. A sobrecarga gerada pelo trabalho invisível prejudica a vida, a saúde física e mental e a carreira de milhões de mulheres no mundo todo. Está mais do que na hora de falar sobre essa realidade e agir para ajudar a diminuí-la", explica Denise Door, diretora de marketing da AMARO.