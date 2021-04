Membro do comitê da Unesco ministra aula sobre mudanças no DNA de bebês

(foto: áGORA/Divulgação)



Nesta terça-feira (27), às 19h, o hub de ensino jurídico Nau d´Dês promoverá um evento gratuito para a comunidade jurídica, a fim de debater sobre modificação genética em bebês e aplicação de tecnologia. A aula intitulada Designer Baby é parte das iniciativas áGora, que tem como foco abordar assuntos de interesse da comunidade jurídica.









A convidada é autora do livro "Reprodução Humana Assistida e suas Consequências nas Relações de Família". Ela irá expor suas percepções sobre a filiação e a origem genética sob a perspectiva da repersonalização, abordando como as técnicas de reprodução humana assistida irão implicar juridicamente no nosso país e quais consequências poderão acarretar no futuro.





“Nós teremos a mediação da Ana Claudia, que é juíza e estudiosa do assunto e vamos dividir as pessoas em salas, independentemente do que acreditam, para que possam entender os múltiplos argumentos desse debate. Iremos olhar por vários ângulos e perspectivas. Será um ambiente de trocas e construção de reflexões de forma colaborativa. Uma experiência construída para a interação digital”, afirma Silvia Piva, que é advogada, fundadora do hub de ensino jurídico Nau d'Dês e organizadora do evento.