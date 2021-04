CFM lança campanha para ressaltar cuidado com a saúde dos médicos

(foto: Pixabay)





Nesta quarta-feira (7), data destinada à comemoração do Dia Mundial da Saúde, o Conselho Federal de Medicina (CFM) lançou uma nova campanha, a fim de chamar atenção da população brasileira e das autoridades públicas para a alta carga de pressão e estresse a qual os médicos estão sendo submetidos desde o início da pandemia de COVID-19 no Brasil, em março do ano passado.





“A pandemia deixará para o Brasil uma lição inquestionável: precisamos estar preparados. Investir mais no Sistema Único de Saúde (SUS), ampliar a capacidade de produção nacional de medicamentos e equipamentos, fortalecer o conhecimento científico e, sobretudo, valorizar a força de trabalho que tanto se dedica a oferecer atendimento de qualidade aos brasileiros”, ressaltou Mauro Ribeiro, presidente do Conselho Federal de Medicina.









Destes, 22,9% relataram aumento no nível de estresse, 14,6% destacaram o sentimento de medo e pânico, 14,5% afirmaram ter reduzido o tempo dedicado à família, refeições e lazer e 7,6% destacaram a diminuição do tempo e da qualidade do sono como o grande impacto de um dos momentos mais críticos para a saúde pública brasileira e mundial.





E os impactos não param por aí. Ao mesmo tempo em que aumentou a carga de trabalho nos prontos-socorros, a COVID-19 causou uma diminuição dos atendimentos eletivos, com redução das consultas no setor privado e público.



"Essa diminuição resultou em perdas de vínculos de trabalho para 11,8% dos profissionais que responderam à pesquisa, bem como o fechamento de consultórios ou demissão de funcionários administrativos.”





“Por outro lado, se a pandemia sobrecarregou o médico, ela também reforçou o compromisso do profissional com a medicina e com a saúde da população, fortaleceu a imagem do médico diante da comunidade e melhorou sua relação com os pacientes e outros profissionais de saúde”, afirma o CFM.





Para isso, a entidade sugere melhorar e investir na medicina, a fim de evitar sobrecargas e, também, otimizar o enfrentamento de situações de saúde pública – 88% dos participantes da pesquisa apontam que novas epidemias poderão surgir nos próximos anos.





“Para enfrentá-las, sugere-se investimentos na valorização dos profissionais de saúde (15%) e em pesquisas científicas (15%). Também é importante apostar em melhorias no saneamento básico (15%) e saúde (11,4%), fortalecimento da Atenção Básica (13%) e reforço no sistema de vigilância sanitária (12,3%). A ampliação de leitos de internação e de UTI foi indicada por 10,6% e 8,6% dos entrevistados, respectivamente”, informa.





