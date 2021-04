Atividade física é aliada do bem estar do corpo e da mente na pandemia

(foto: Divulgação)

Há um ano a pandemia dese instalava no mundo. Atransformou a rotina de todos. Osocial ainda se apresenta como a principal forma de combate à disseminação do vírus, considerando que a vacinação em massa ainda caminha em ritmo lento, especialmente no Brasil.Com a readequação das atividades diárias, a prática detambém sofreu alterações. O acesso às academias, principalmente em períodos de lockdown, como o que Belo Horizonte vive no momento, ficou ainda mais restrito. Entretanto, os exercícios são essenciais para a manutenção da saúde física e mental.A Organização Mundial de Saúde (OMS) constantemente reitera que todos devem, ao menos 30 minutos por dia, exercitar-se. Em seu site, a OMS disponibiliza um guia de exercícios que podem ser realizados em casa durante a pandemia. "Cada movimento conta, especialmente agora que estamos administrando as restrições causadas pela COVID-19. Devemos nos movimentar todos os dias de forma segura e criativa", afirma o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, no endereço eletrônico da entidade.A iniciativa de disponibilização do documento parte da preocupação da OMS com uma possível pandemia de problemas de saúde causados peloDe acordo com a organização, se exercitar ajuda avárias doenças, como a diabetes tipo 2 e o câncer, além de reduzir sintomas de depressão e ansiedade. O guia, que busca encorajar os países a adotar medidas que fomentem a prática de exercícios, defende ainda que diferentes perfis de pessoas devem se manter ativos, independente de idade e de condições de saúde.De acordo com Eduardo Netto, diretor técnico da, o posicionamento da OMS está alinhado ao que já se percebe na prática e em estudos. "Evidências recentes sugerem que estar em forma melhora o sistema imunológico e que mesmo um único treino pode ampliar nossa capacidade de combater vírus e bactérias. Ou seja, 30 minutos de atividade física moderada por dia já torna suas respostas imunes mais eficientes e diminui as chances de contrair doenças", explica o diretor.Se naa prática de atividades requer, em casa tmbém. São muitos os fatores que podem desviar do objetivo: tarefas domésticas, home office, maior tempo frente ao computador e dispositivos eletrônicos, entre outros. Por isso, ter o acompanhamento remoto de profissionais ajuda a não dispersar e cumprir uma rotina de treinamento.Ostêm sido alternativa para quem não quer parar de se exercitar. Segundo o site Netshoes, especializado em vendas de aparelhos e roupas para ginástica, somente em abril de 2020, alguns equipamentos registraram aumento de 2500% nas vendas.A busca portambém aumentou consideravelmente. A Bodytech, por exemplo, viu seu app BT FIT ter um aumento de 25% em downloads, o que significa um crescimento de 107% em usuários ativos e 133% em receita.A plataforma oferece programas de treinamento e personal trainer. Alongamento, dança, ginástica localizada, funcional e ballet fitness são algumas das opções. Todas as aulas são acompanhadas por professores especializados. O acesso à plataforma pode ser feito via celular Android e IOS e o valor do plano anual é R$238,80."No momento, enfrentamos o fechamento do comércio em Belo Horizonte, o que impossibilita frequentar a academia. Contudo, mesmo com a reabertura, muitas pessoas ainda não se sentem seguras em voltar para o ambiente de uma academia, por serem idosas ou fazerem parte do grupo de risco, e outras gostaram ou aprenderam a treinar em casa, mas querem todo o respaldo de um profissional qualificado", destaca Bruno Franco, diretor de marketing e tecnologia da Bodytech.Além do aplicativo, a rede de academias criou o BT Home, que oferece aulas via Zoom. São treinos de cerca de 30 minutos, individuais ou em grupos, feitos de forma personalizada e realizados apenas com o peso do próprio corpo ou com equipamentos já disponíveis em casa.Diferente do BTFIT, que é um produto por demanda, o BT Home nasceu para atender aos alunos que preferem e necessitam de um atendimento personalizado, podendo adaptar o treino em conjunto com o personal ao vivo como se estivesse dentro da academia. Além disso, o professor pode corrigir os alunos imediatamente caso estejam executando algum movimento de forma incorreta, montar aulas com as preferências de cada um e utilizar equipamentos disponíveis dentro de casa como bicicleta ergométrica, esteira, entre outros ou acessórios como elásticos, mini bands e halteres.Antes de treinar, o aluno deve verificar se o ambiente que escolheu para fazer a aula pode trazer riscos. Afastar móveis, cadeiras, mesas, tapetes ou qualquer objetivo que possa servir como um obstáculo ou que atrapalhe na execução dos exercícios."Um bom teste é abrir os braços e as pernas, com um exercício de polichinelo, e entender se existe algum obstáculo impedindo o seu treino. Se você girar 360 graus e não encostar em nenhum obstáculo, conseguiu encontrar um ambiente seguro", complementa Eduardo Netto.60 minutos por dia de atividades moderadas a vigorosas e atividades mais intensas 3 vezes na semanaImportante: limitar o tempo que ficam expostos às telasPelo menos de 150 a 300 minutos por semana de atividade física moderada ou de 75 a 150 minutos de atividade de intensidade vigorosaImportante: combinar diferentes tipos de treinos, que fortaleçam a musculatura e envolvam todos os grupos muscularesPelo menos de 150 a 300 minutos por semana de atividade física moderada ou de 75 a 150 minutos de atividade de intensidade vigorosa tambémImportante: fazer atividades que trabalhem o equilíbrio funcional e o treinamento de força para aumentar a capacidade funcional e evitar quedas150 minutos de atividade de intensidade moderada durante a semanaImportante: combinar atividades físicas aeróbias e de fortalecimento. Alguns tipos de atividades devem ser evitados por mulheres grávidas, como as com risco de queda, por exemplo. É necessário consultar um profissional de saúde