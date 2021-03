COVID-19: Pediatras pedem Zé Gotinha como símbolo da campanha de vacinação

(foto: Governo Federal/Divulgação)



Em nota oficial, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e a Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) pediram, nesta segunda-feira (15), às autoridades brasileiras a incorporação do Zé Gotinha na campanha de vacinação contra a COVID-19.





O pedido, segundo as autoridades, surge em meio à preocupação das entidades médicas com discussões partidárias e ideológicas, e que nos últimos dias tem ofuscado uma das ações que mais importam neste momento: a realização de amplas e massivas campanhas de vacinação.





Porém, as entidades reforçam que o início de 2021 trouxe um alento ao mundo, com o anúncio do licenciamento de vacinas contra a COVID-19.

“Tal conquista, que resulta dos grandes avanços da ciência, trouxe a esperança de superação dessa crise sanitária sem precedentes. Entretanto, esse motivo de celebração tem sido ofuscado no Brasil por discussões e disputas políticas que desrespeitam as vítimas dessa trágica doença”, afirmam os médicos.





O Zé Gotinha foi criado em 1986 pelo artista plástico Darlan Rosa. O personagem nasceu da resistência da população adulta e do medo por parte das crianças em relação às vacinas.

“Desde então, todas as campanhas nacionais contaram com a presença desse respeitado personagem, que, com o empenho e a orientação dos pediatras sobre a importância da vacinação, ganhou notoriedade, constituiu família e muito tem contribuído para o alcance de resultados exitosos nas coberturas vacinais, especialmente entre o público infantil”, destaca a nota.