COVID-19: game criado pela UFMG ganha nova versão com questões sobre vacina

O aplicativo 'COVID-19: você sabia?' foi criado para divulgar informações sobre o coronavírus para o público jovem e lançado pela Faculdade de Medicina da UFMG logo no início da pandemia. Mas, agora, ele está disponível para download gratuito em IOS e Android, além de ganhar uma seção com questões sobre vacinas, na versão do jogo para smartphone.





“Aprender sobre COVID-19 em um game nos pareceu viável para promover mudanças de atitude na população, em especial entre os jovens, que têm se mostrado mais resistentes às medidas preventivas recomendadas pelas autoridades sanitárias”, afirma a professora Zilma Reis, do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia e coordenadora do Centro de Informática em Saúde (Cins) da Faculdade de Medicina da UFMG.





Para Zilma, bem informados, “os indivíduos se tornam aptos a tomar decisões mais acertadas sobre cuidados pessoais, limpeza do ambiente e novas regras de convívio social”.





Escolas de ensino fundamental e médio de Belo Horizonte e de outras cidades foram acionadas para divulgar o conteúdo para os seus alunos.





Jogo sério









O jogo passou por uma atualização em junho, quando teve a linguagem revisada e as questões divididas em seis tópicos: coronavírus, cuidados, saúde, máscaras, limpeza e convívio. Nessa etapa, a equipe da Faculdade de Medicina estabeleceu parceria com a Escola de Arquitetura da UFMG.





Inicialmente construído em português, o quiz ganhou, em outubro, versões em inglês e espanhol com objetivo de alcançar públicos fora do Brasil. Além disso, o site ficou mais interativo, com a inclusão de efeitos sonoros e rankings pessoal e global. As perguntas e o feedback que aparecem após a resolução das questões foram revisados, para torná-los mais claros, objetivos e didáticos.





*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz