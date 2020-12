VÍDEO: Zé Gotinha é um dos únicos a usar máscara e se esquiva de Bolsonaro

Zé Gotinha ao lado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e ministro da saúde, general Eduardo Pazuello (foto: Reprodução/Twitter) Zé Gotinha chamou a atenção nas redes sociais. Isso porque ele se esquivou da mão do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na tentativa de um cumprimento. Durante a cerimônia de lançamento do Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19 nesta quarta-feira (16/12), o personagemchamou a atenção nas redes sociais. Isso porque ele se esquivou da mão do presidente(sem partido) na tentativa de um cumprimento.





VÍDEO: Zé Gotinha é um dos únicos a usar máscara e se esquiva de Bolsonarohttps://t.co/Wc3ZThNQII pic.twitter.com/Ur2Tv2syjD — Estado de Minas (@em_com) December 16, 2020 máscara no evento, em meio a uma aglomeração no Palácio do Planalto com Bolsonaro e o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello. O uso do acessório de segurança contra o novo coronavírus foi dispensado por muitos na sede do governo federal. Além disso, o personagem foi um dos únicos a usarno evento, em meio a uma aglomeração no Palácio do Planalto com Bolsonaro e o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello. O uso do acessório de segurança contra o novo coronavírus foi dispensado por muitos na sede do governo federal.

O Zé Gotinha é um personagem brasileiro criado para as campanhas de vacinação contra o vírus da poliomielite com o objetivo de tornar o evento mais atraente para as crianças.





Nas redes sociais, o personagem virou meme pelo gesto de desprezo ao presidente. Confira:





Plano de vacinação

O governo federal lançou nesta quarta-feira (16/12), uma nova versão do plano nacional de imunização contra a COVID-19. No documento não consta a estimativa de data para começo da vacinação, mas o Ministério da Saúde afirma já negociar cerca de 350 milhões de doses de imunizantes para 2021, sendo que a imunização deve exigir duas aplicações em cada pessoa.





Em evento no Palácio do Planalto no que anunciou o novo plano, o presidente Jair Bolsonaro adotou um tom de conciliação em seu discurso. "Se algum de nós extrapolou, ou exagerou, foi no afã de buscar solução", afirmou o presidente. Na terça-feira (15/12), em entrevista à Band TV, Bolsonaro disse que não iria se vacinar, numa declaração que foi criticada por especialistas por desestimular a imunização no País.





Na nova versão do plano apresentada nesta quarta-feira, o governo passa a afirmar que está negociando a compra da Coronavac, vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac e o Instituto Butantan. O órgão é ligado ao governo paulista, comandado por João Doria (PSDB), adversário político de Bolsonaro.





O plano mantém quatro fases de vacinação de grupos prioritários, sendo que as três primeiras devem imunizar 49,65 milhões de pessoas. Nessa etapa inicial, a ideia é usar doses da vacina de Oxford/AstraZeneca, que será fabricada pela Fiocruz, além de aplicar a vacina da Pfizer em profissionais de saúde de capitais e regiões metropolitanas que atuaram na pandemia. A ideia é receber 2 milhões de doses da Pfizer no primeiro trimestre de 2021.





O governo também volta a considerar a população carcerária como parte do grupo prioritário para vacinação.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.