Vacinação contra COVID-19: governo negocia 350mi de doses e cita Coronavac

O governo federal lançou nesta quarta-feira (16/12), uma nova versão do plano nacional de imunização contra a COVID-19. No documento não consta a estimativa de data para começo da vacinação , mas o Ministério da Saúde afirma já negociar cerca de 350 milhões de doses depara 2021, sendo que a imunização deve exigir duas aplicações em cadaEm evento no Palácio do Planalto no que anunciou o novo plano, o presidente Jair Bolsonaro adotou um tom de conciliação em seu discurso. "Se algum de nós, ou exagerou, foi no afã de buscar solução", afirmou o presidente. Na terça-feira (15/12), em entrevista à Band TV, Bolsonaro disse que não iria se vacinar, numa declaração que foi criticada porpor desestimular a imunização no País.Na nova versão do plano apresentada nesta quarta-feira, o governo passa a afirmar que está negociando a compra da Coronavac, vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac e o Instituto Butantan. O órgão é ligado ao governo paulista, comandado por João Doria (PSDB), adversáriode Bolsonaro.O plano mantém quatro fases de vacinação de grupos, sendo que as três primeiras devem imunizar 49,65 milhões de pessoas. Nessa etapa inicial, a ideia é usar doses da vacina de Oxford/AstraZeneca, que será fabricada pela Fiocruz, além de aplicar a vacina da Pfizer em profissionais de saúde de capitais e regiões metropolitanas que atuaram na. A ideia é receber 2 milhões de doses da Pfizer no primeiro trimestre de 2021.O governo também volta a considerar a populaçãocomo parte do grupo prioritário para vacinação.