'Estados serão tratados de forma igualitária', diz Pazuello sobre vacina

Eduardo Pazuello, ministro da Saúde (foto: Carolina Antunes/PR)

O Governo Federal lançou nesta quarta-feira (16/12) o Plano Nacional de Operacionalização Vacinação Contra a COVID-19 . A solenidade foi realizada no Palácio do Planalto, com presença do presidente da República,, do Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, além de outros ministros de estado, governadores e autoridades.