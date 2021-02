Barriga solidária: um ato de amor

A tia Anaterra, a ginecologista Mariza e a mãe Solana com Dante no colo na hora da alta médica (foto: Arquivo Pessoal)

Alguns devem se lembrar da novela global “Barriga de Aluguel”, entre os anos 1990 e 1991, que chamou a atenção para o drama de uma mulher que não podia ter filhos e realizou o sonho dapor meio de um útero de substituição. No folhetim, o casal contratou outra mulher para carregar o tão desejado filho.Na vida real, esta ato de amor só é possível se a gestação for de um parente, conforme resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no qual a paciente que serádeve pertencer à família de um dos parceiros, em parentesco consanguíneo até o quarto grau (mãe, filha, avó, irmã, tia, sobrinha ou prima). O procedimento é ético desde que não haja transação comercial ou lucrativa. Esta doação aconteceu entre asSolana Guimarães Henrique do Amaral Ferreira e Anaterra Guimarães.Depois que Solana passou por nove fertilizações in vitro e perdeu todas as seis, inclusive uma de gêmeos, Anaterra se ofereceu para gerar o bebê tão desejado pela irmã e o marido, Daniel Flávio Mendes Ferreira. Após algumas recusas, enfim Solana aceitou o ato da irmã e neste sábado (20/02), ela e Daniel deixaram a Maternidade Otaviano Neves com Dante nos braços, um bebê de 3,6 quilos e medindo 49 centímetros. Anaterra, que já tem uma filha de 6 anos, a Cecília, disse que se sente realizada por ter concretizado o sonho da irmã.O casal de médicos ginecologistas e obstetras, Mariza Chagas Sales e Walter Tavares Sales, fez o parto de Dante. Com 38 e 40 anos de profissão respectivamente, foi a primeira vez que os doutores fizeram um parto de uma barriga solidária. Procedimento que ocorreu pela fertilização in vitro no qual o óvulo de Solana e o espermatozoide de Daniel deram origem ao óvulo que foi implantado no ventre de Anaterra. “Foi lindo. Um ato deUma experiência inovadora dentro de todos os critérios estabelecidos pelo CFM e tudo seguiu os passos da evolução da ciência. A Anaterra teve um pré-natal com muita tranquilidade e se comportou como tia o tempo todo”, destaca a médica.