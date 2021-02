PM apreende quase 1 mil porções de cocaína e prende 5 em Uberlândia

Além da droga, mais de R$ 1,3 foram apreendidos (foto: Divulgação/PMMG) Cinco pessoas foram presas com quase 1 mil dolas de cocaína e um dos detidos, na tentativa de fugir, tentou atropelar policiais em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A Polícia Militar (PM) chegou até a droga e aos suspeitos por meio de uma denúncia de tráfico de drogas. foramcom quase 1 mil dolas dee um dos detidos, na tentativa de fugir, tentour policiais em, no Triângulo Mineiro. A Polícia Militar (PM) chegou até a droga e aos suspeitos por meio de uma denúncia de tráfico de drogas.





PM foram avisadas que dois homens em um carro faziam a venda ou distribuição de drogas pela área do bairro Jardim das Palmeiras, zona sul da cidade. Enquanto as patrulhas fizeram verificações, a inteligência a polícia buscou informações sobre o veículo.



11:30 - 20/02/2021 COVID-19: decreto fecha lojas, salões de beleza e academias em Araguari

Houve a abordagem dos ocupantes do carro, onde parte da cocaína foi encontrada. Em seguida, os policiais levantaram de onde esse carro poderia ter saído. Encontrada a casa, o grande volume da droga também foi achado. Ao todo, eram 972 dolas do pó. Mais de R$ 1,3 mil também foram apreendidos e outras duas pessoas acabaram presas.





Tentativa de homicídio



No momento em que a PM fazia a abordagem na casa, um homem fugiu num segundo carro. No momento em que ele arrancou com o automóvel, também o jogou contra policiais para evitar que fosse detido, quase atropelando os militares.





Apesar de conseguir deixar a casa, ele foi contido pouco mais à frente por uma guarnição da polícia. Além da suspeita de ter envolvimento com o tráfico de drogas, esse homem poderá responder por homicídio tentado, segundo a PM.





Ao todo, duas mulheres e três homens foram presos. Com a droga, a PM também apreendeu dois carros.