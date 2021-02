Corpo de jovem é encontrado com queimaduras, tiros e lesões na cabeça

Corpo de Gutemberg Ribeiro foi identificado por familiares no Instituto Médico-Legal (IML) de Araxá (foto: Divulgação/WhatsApp)

Um jovem de 21 anos foi encontrado morto na região conhecida como Mourão Rachado, zona rural de Araxá, no Triângulo Mineiro, nessa sexta-feira (19/2), sendo identificado por familiares no Instituto Médico-Legal (IML) da cidade, na noite do mesmo dia.

De acordo com a perícia técnica da Polícia Civil (PC), o araxaense Gutemberg Leonardo Ribeiro foi encontrado com queimaduras pelo corpo (que estava parcialmente carbonizado), marcas de tiros no pescoço e lesões atrás da cabeça.

Ninguém foi preso, e a PC tenta identificar e realizar a prisão do responsável ou responsáveis pelo crime.

O delegado Vinícius Ramalho informou que, por enquanto, para não atrapalhar as investigações, prefere não passar detalhes sobre o homicídio.

De acordo com o sistema da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), não consta nenhuma passagem policial da vítima.

Quem tiver informações sobre o crime pode ligar de forma anônima no telefone (34) 3669-9900 (PC de Araxá), 190 (PM) ou 181 (disque denúncia).