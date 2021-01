Estudo aponta possível eficácia da colchicina no tratamento da COVID-19

Ensaio clínico preliminar realizado no Canadá indica que medicamento usado no tratamento de gota reduziu número de mortes pelo novo coronavírus (foto: Scott Olson/Getty Images)

Ensaios clínicos preliminares divulgados pelo The Montreal Heart Institute (), do, mostram evidências de que o anti-inflamatório colchicina, adotado no tratamento da, tem potencial eficácia para prevenir a evolução para quadro grave em pacientes com

O estudo clínico designado Colcorona mostrou que a colchicina reduziu o risco de morte ou internações em comparação com o placebo. O ensaio clínico analisou 4.159 pacientes não hospitalizados de forma randomizada em vários países de diferentes continentes.

No grupo infectado pelo novo, o medicamento reduziu asem 25%, a necessidade deem 50% e asem 44%

“Nossa pesquisa mostra a eficácia do tratamento com colchicina na prevenção do fenômeno da ‘tempestade de citocinas’ e na redução das complicações associadas à COVID-19”, disse, por meio de nota, Jean-Claude Tardif, pesquisador principal do ensaio e diretor no MHI.



Segundo nota do MHI, a descoberta faz da colchicina a primeira droga oral do mundo que poderia ser usada para tratar pacientes não hospitalizados com COVID-19.





Cientistas aguardam a revisão completa

A comunidade científica brasileira comemora os resultados do estudo, mas prega cautela até a divulgação e a revisão completa da pesquisa. Médicos também chamam a atenção para os efeitos colaterais do uso do fármaco sem a supervisão de um profissional de saúde, que envolve sérios riscos, podendo levar à morte, quando há overdose, por sua toxicidade. Casos de superdosagem acidental já ocorreram.