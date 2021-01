COVID-19: melatonina produzida no pulmão impede infecção, diz estudo

(foto: Pixabay)



De acordo com um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP), a melatonina produzida no pulmão atua como uma espécie de barreira contra a infecção pelo novo coronavírus.



Isso porque ela age de forma a impedir a expressão de genes considerados como porta de entrada para o Sars-Cov-2 – no caso, os macrófagos residentes, presentes no nariz e nos alvéolos pulmonares, e células epiteliais, que revestem os alvéolos pulmonares.









Assim, conforme elucidado pela pesquisadora, foi possível inferir que pessoas com esse índice elevado estariam com uma resposta quase pronta para evitar a contaminação pelo vírus. Aí estaria a justificativa para o fato de algumas pessoas terem contato com o Sars-Cov-2 e até testarem positivo, mas não apresentarem sintomas ou os terem de forma mais leve, enquanto outras são acometidas gravemente pela COVID-19.





“Tem-se pela primeira vez um trabalho que mostra que alguma coisa que está dentro da pessoa poderia protegê-la contra o vírus, independentemente de anticorpo do sistema imunológico”, diz a coordenadora da pesquisa.



Porém, Regina Pekelmann pede cautela e muito cuidado quanto a exposição, haja vista que, mesmo que a doença não se desenvolva, o indivíduo pode transmitir o vírus.





“As pessoas respiram o vírus e o inspiram e expiram para o ser seguinte pegar. Isso porque, enquanto o vírus ainda está no ar, ele fica no ar até chegar no pulmão, porém, quando há essa barreira, ele não entra e não relaciona com o organismo. Então, esse sujeito que não pegou a doença, mas teve contato com o novo coronavírus, vai expirar o vírus que não circulou no organismo e se tornar o que conhecemos como transmissor silencioso, pois outra pessoa vai inspirar o ar contaminado e se infectar.”





Como produzir melatonina?





Regina Pekelmann explica que o a melatonina é produzida pelo próprio corpo pela glândula pineal quando o dia escurece. “A melatonina no homem serve para dizer que está escuro e que é hora de dormir. Se o corpo não tem sinal, fica difícil para o homem entender quando é a hora de dormir, por isso ela é produzida. Isso é bem diferente da produção desse hormônio no pulmão, que acontece em qualquer hora do dia.”





No entanto, a pesquisadora da USP elucida que ainda é preciso estudar mais sobre essa melatonina e sua produção. Não à toa, ela aponta que a produção pode ser estimulada e injetada no organismo, mas prega cautela, pois não se tem confirmações.



“É preciso entender melhor como isso ocorre e deve demorar. A única coisa que podemos afirmar, nesse cenário, é que não adianta tomar melatonina, pois ela não chega ao pulmão, ela apenas fica na circulação”, diz.





