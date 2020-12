Alimentação é fundamental para tratar doenças renais

(foto: Pixabay)

alimentação à base de frutas, legumes e cereais, sobretudo integrais, é essencial para o bom êxito no tratamento de doenças renais.



A Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) aponta cerca de 10 milhões de brasileiros com alguma disfunção renal e entre 90 mil e 100 mil pessoas se submetendo à diálise.



O cenário pode ser evitado com uma alimentação saudável e uma rotina de atividade física sob orientação de um especialista. Limitar a ingestão de proteína e sódio ajuda a preservar a função renal.



Benefícios do mel

(foto: Pixabay)



O mel é um dos componentes que mais ganharam protagonismo nas prateleiras de dermocosméticos, sendo a principal substância na formulação de diferentes produtos de beleza.



De acordo com a dermatologista especialista em cosmiatria Luciana Garbelini, isso ocorre por conta do alto poder nutritivo presente no mel, que carrega um mix de vitaminas do complexo B, C e E, além de minerais que são fortes aliados no tratamento da cútis.



Para aproveitar todos os benefícios que esse aliado natural tem, a dermatologista, parceira da Ricca, lista cinco motivos para incluir o mel na rotina de cuidados com a pele:





1- Hidrata a pele

2- Limpa profundamente

3- Diminui as chances

de acne

4- Favorece os processos

de cicatrização

5- Reduz os sinais de envelhecimento

Árvore do bem





Os shoppings da Multiplan (BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi) estão com uma ação social para celebrar o Natal com gestos de solidariedade.



Por meio do projeto social Árvore do Bem, os clientes poderão adotar um dos cartões localizados nas árvores dos estabelecimentos, contendo o nome da instituição e informações sobre a criança ou idoso que será presenteado.



Depois, basta colar o cartão no presente e depositá-lo em uma das caixas espalhadas pelos shoppings. Ao final da campanha, serão feitas as entregas nas oito instituições participantes do projeto. A ação segue até o próximo dia 20.

Dá para se exercitar com máscara? Sim!

(foto: Pixabay)



Até que toda a população brasileira receba a vacina contra o novo coronavírus, as máscaras de proteção ainda serão um acessório imprescindível.



Mas como usá-las ao se exercitar, mantendo o rendimento e sem perder o fôlego? O educador físico e sócio da BodyHiit Experience Igor Tadeu dá dicas simples e importantes, considerando cada tipo de máscara e pensando na manutenção da atividade física como um momento prazeroso. Confira!

» Máscara 3D Knit: Esse tipo de máscara não molha. Seu formato anatômico, sem costura, dá mais estabilidade e segurança durante o uso. “Esse modelo é o mais recomendado para a prática da atividade física, pois não encosta no nariz e nem na boca, assim não mantém o ar quente. Além disso, ela não sai do lugar e filtra melhor o ar. Ela pode ser usada durante treinos de até 45 minutos sem precisar trocá-la”, explica.





» Máscara de tecido: Fica úmida e não filtra bem o ar. “Também é uma opção, mas se a pessoa sentir algum cansaço durante o treino, recomendo que faça uma pausa para tomar uma água”, orienta. Além disso, é importante trocá-la quando senti-la muito úmida.





» Máscara cirúrgica descartável: “Esse modelo facilita a entrada de ar, por outro lado, fica úmida mais rapidamente. Para um treino acima de 45 minutos, sugiro que seja trocada”, afirma Igor Tadeu.





» Máscara de neoprene: “Não é indicada para a prática de atividade física. Seu material, que não tem trama, dificulta bastante a passagem de ar”, alerta o professor.





Antes e depois da make

(foto: Pixabay)



“O momento de preparação é essencial para manter a maquiagem intacta o maior tempo possível e, sem dúvidas, para preservar a pele saudável durante e depois da aplicação de todos os itens da make. A falta de limpeza, por exemplo, faz com que as impurezas permaneçam presas nos poros e acabem deixando a pele mais oleosa ou disforme”, afirma.



Para preservar a saúde da pele antes e depois da maquiagem, a beauty artist lista os principais passos de preparação de pele. Confira: Gastar alguns minutos a mais para investir na preparação da pele pode ser a salvação da make e da saúde da cútis também. É o que explica Paola Galdolpho, beauty artist parceira Belliz.“O momento de preparação é essencial para manter a maquiagem intacta o maior tempo possível e, sem dúvidas, para preservar asaudável durante e depois da aplicação de todos os itens da make. A falta de limpeza, por exemplo, faz com que as impurezas permaneçam presas nos poros e acabem deixando a pele mais oleosa ou disforme”, afirma.Para preservar a saúde da pele antes e depois da maquiagem, a beauty artist lista os principais passos de preparação de pele. Confira:





» Limpeza: Aqui você pode escolher entre sabonete líquido ou água micelar para fazer a limpeza, mas é importante optar por um produto específico para cada tipo de pele. Com isso, os restos da make anterior, transpiração, poluição e oleosidade vão embora.





» Hidratação: O must have da preparação de pele é hidratação, seja ela para pele seca, mista ou oleosa. Para pessoas que têm receio de aplicar cremes por achar que a pele ficará com aspecto pesado, indico o uso de máscaras faciais, que agem em poucos minutos e proporcionam hidratação necessária por conta da alta concentração de ativos.





» Proteção solar: Durante o dia, o protetor solar é lei. A proteção contra os raios solares é indispensável para evitar linhas de expressão, envelhecimento precoce, ressecamento e manchas.





Controle de crises respiratórias





Doenças respiratórias, como a DPOC e a asma, afetam a qualidade de vida dos pacientes por produzir sintomas como tosse, expectoração e falta de ar, que muitas vezes impedem a realização de atividades básicas do dia a dia.



O médico pneumologista Júlio Abreu dá sete dicas práticas que pacientes com doenças respiratórias crônicas, como asma e DPOC, podem seguir para reduzir a frequência dessas crises respiratórias que comumente os afetam. Confira:





» Seguir regularmente o tratamento prescrito

» Vacinar-se contra a gripe anualmente e contra a pneumonia de acordo com a orientação médica

» Realizar atividades físicas regularmente, seguindo plano de orientação médica

» Caso seja fumante, parar com o uso do cigarro

» Seguir uma dieta com baixo teor de carboidratos se estiver com sobrepeso ou obeso

» Discutir com seu médico um plano de ação caso haja uma

piora dos sintomas

» Procurar um serviço de saúde se não apresentar melhora, principalmente se estiver com aumento significativo de falta de ar