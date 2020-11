Vida dedicada à clínica oncológica e à pesquisa científica

(foto: Arquivo pessoal)

Novidade para os leitores do Bem Viver. Com mais de 30 anos de atuação clínica e acadêmica, o oncologista André Márcio Murad é responsável pela criação, em Belo Horizonte, de um projeto pioneiro na área da genética aplicada à oncologia: o Laboratório de Genética de Precisão da Clínica Personal de Oncologia de Precisão e Personalizada.



André Murad, que já escreve no site Saúde Plena, no Portal UAI, em que fala de oncologia toda semana, agora também passa a fazer parte do time de colunistas do caderno Bem Viver, do Estado de Minas, quinzenalmente.



Com toda competência e expertise para levar informação de qualidade diante de um tema caro e difícil, o oncologista manda um recado: “É com muito prazer que passo a fazer parte do time de colunistas deste caderno. Apresentarei aqui, quinzenalmente, importantes informações sobre o melhor enfrentamento e a dicas mais 'quentes' de como se prevenir do câncer. Minha ideia é mostrar que podemos e devemos falar desse tema, sem tabus, sem medos e de forma simples e didática. Afinal, o conhecimento é a melhor ferramenta para a sua prevenção”.





O oncologista enfatiza que, ao contrário do que já foi outrora, “hoje, e a cada dia mais, contamos com tecnologias mais avançadas, personalizadas e acessíveis, tanto para a prevenção quanto para o diagnóstico preciso e o tratamento personalizado da doença”.



Por isso, André Murad convida o leitor a lhe acompanhar também nas páginas do Bem Viver, “para que conheça as melhores maneiras de se prevenir e tenha acesso a novidades e conteúdos da área oncológica, sempre de forma leve, didática e bem atual”.





Atualmente, André Murad desenvolve projetos de pesquisas com novas drogas, agentes alvo-moleculares e imunoterápicos, e é consultor de vários organismos nacionais e internacionais de pesquisa oncológica.



Com currículo, carreira e ações respeitados na área, o médico é autor do primeiro estudo da literatura mundial a provar o benefício da quimioterapia no tratamento do câncer gástrico avançado, publicado em 1993 na revista americana Cancer, a mais prestigiada revista científica da área de oncologia da época.



Por conta deste pioneiro estudo e de mais três que pesquisaram novos fármacos no tratamento do câncer gástrico, foi considerado pela comunidade acadêmica internacional um dos cinco maiores especialistas sobre esse assunto no mundo, recebendo da Academia de Ciências de Nova York, em 2000, o título de um dos 2 mil cientistas mais importantes do século 20.





André Murad já publicou mais de 170 artigos científicos, sendo 80 em revistas internacionais, ao lado de colegas é fundador do Grupo Brasileiro de Oncologia de Precisão (GBOP). Formado em medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em 1984, tem doutorado e pós-doutorado, é professor no Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina desde 1990, coordenador da disciplina de oncologia da UFMG desde 1991 e fundador e atual vice-coordenador do Programa de Residência em Oncologia do Hospital das Clínicas da UFMG desde 2000.



Com diversos prêmios e títulos na carreira, o oncologista, em 2012, recebeu o Colar do Mérito Legislativo Municipal, Câmara de Vereadores de Belo Horizonte.