ABP treina profissionais para identificar e tratar tendências suicidas

A Associação Brasileira de Psiquiatria (), em parceria com o Ministério da Saúde, inicia nesta semanade profissionais de saúde de quaisquer áreas médicas, em todo o país, para que possam identificar e encaminhar corretamente para tratamento pessoas com tendênciasA iniciativa marca a passagem do Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio na quinta-feira (10).O presidente da ABP, Antonio Geraldo da Silva, disse à Agência Brasil que isso deve ser feito "no Brasil inteiro". O objetivo é que a iniciativa envolva, igrejas de todas as religiões e conselhos tutelares, "para dar o máximo de conhecimento à população".Neste mês em que se concentram esforços para a prevenção ao suicídio, a ABP e o(CFM) estão lançando a campanha nacional Setembro Amarelo 2020: É Preciso Agir, que visa à conscientização e prevenção do suicídio.Silva salientou que apenas falar em suicídio não é suficiente – é preciso levar ao povode qualidade e, sobretudo, agir para reduzir o número de casos de suicídios no país.Para ele, os esforços nessa direção têm de ser feitos não só no Setembro Amarelo, mas "durante 365 dias por ano".Segundo o, é possível evitar que pessoas cometam suicídio se forem bem atendidas. "Ouvidas, levadas a sério e atendidas. Falar apenas não tem solucionado. Os índices de suicídio só têm aumentado. A gente tem que parar de falar tanto e agir."A média anual de suicídios no Brasil é superior a 13 mil, de acordo com apresentação feita no ano passado pelo Ministério da Saúde. Os índices, contudo, são bem maiores, por causa da subnotificação e também porque muitas mortes de suicidas são atribuídas a outras causas, como politraumatismo e atropelamento.Se uma pessoa pede ajuda, deve-se entender o pedido como emergência médica. Depois do primeiro atendimento médico, ela tem que ser encaminhada a um serviço psiquiátrico e ser assistida pela equipe de saúde, que reúne psiquiatra, psicólogo e assistente social, de maneira a ter o melhor resultado possível.As pesquisas mostram que só comete suicídio quem apresenta quadro psiquiátrico que não está tendo tratamento adequado ou não foi bem tratado antes.Estudo internacional feito com prontuários de 15.629 pessoas de todo o mundo que tinham se suicidado revela que 96,8% tinham algum quadro psiquiátrico.Dessas, 35,8% tratavamafetivos ou de humor; 22,23% faziam uso ou abuso de álcool e outras drogas; 11,6% tinham transtornos de personalidade; 10,6% apresentavam quadro de esquizofrenia; 6,1% sofriam transtorno de ansiedade.De acordo com Silva, o estudo estabeleceu ligação entre osuicida e doenças mentais. O suicídio poder atingir pessoas de várias idades, mas sabe-se que os maiores índices são registrados no período da infância e da adolescência.Na faixa de 15 a 34 anos, o suicídio costuma ser a segunda causa de mortes.O presidente da ABP ressaltou que, com a pandemia da, os problemas mentais se agravaram. Em março, em uma publicação cientifica internacional, Silva alertou autoridades sobre uma onda de doenças mentais que viria após os primeiros casos da doença.Em maio, especialistas relataram aumento do número de novos pacientes com quadros psiquiátricos ligados à pandemia. Percebeu-se também que pessoas que estavam em tratamento há alguns anos apresentaram recaída e outras que haviam recebido alta tiveram retorno da doença.Pode-se identificar que uma pessoa está doente e com propensão ao suicídio quando ela foge do padrão normal de funcionamento próprio e tem perdas, explicou Silva."Por ter perdas, ela já está precisando de ajuda. Preguiça, sonolência, agitação que gera perdas. Isso é doença e precisa de ajuda", disse o psiquiatra. Ele destacou que 50% dos que se mataram procuraram um profissional de saúde nos 30 dias anteriores ao evento e não obtiveram ajuda.Daí a importância de treinar todos os profissionais de saúde para que saibam identificar um quadro de tendência suicida e evitar que o ato seja praticado. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a cada 40 segundos, uma pessoa morre por suicídio no mundo.Em relação às, uma pessoa atenta contra a própria vida a cada três segundos. A estimativa é que ocorram cerca de 1 milhão de casos de morte por suicídio por ano, em todo o mundo. Ao longo deste mês, a ABP promoverá uma série de ações voltadas para o tema.Estão previstos eventos virtuais, palestras, iluminação em amarelo de espaços públicos e monumentos, para fomentar uma ação efetiva para prevenção de doenças mentais e desmistificação do tema do suicídio."É agindo que se salvam vidas", afirmou Antonio Geraldo da Silva. A ABP e o CFM lançaram duas cartilhas com orientações sobre o tema: Comportamento Suicida: Conhecer para Prevenir, dirigida a profissionais da imprensa; e Suicídio: Informando para Prevenir, voltada aos profissionais da área de saúde e a toda a sociedade.A pandemia da COVID-19 e o isolamento social decretado pelas autoridades para impedir a contaminação pelo novoafetaram a saúde mental da população, desenvolvendo uma espécie de "epidemia silenciosa".Para discutir estratégias de acolhimento, intervenção e promoção da saúde mental, o Serviço de Apoio Psicopedagógico (Seap) da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) promove o simpósio especial Setembro Amarelo: Saúde Emocional e Valorização da Vida, no formato online e totalmente gratuito, entre os dias 10 e 12 deste mês.Especialistas de todo o país se reunirão para falar sobre saúde emocional, prevenção ao suicídio, cuidado com profissionais da saúde e relações familiares em tempos de pandemia.Pesquisa da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) mostra que 89,2% dos profissionais da área perceberam o agravamento de quadros psiquiátricos nos pacientes por conta da pandemia.Já a(Opas) alertou sobre a "epidemia silenciosa" gerada por problemas relacionados à saúde mental em tempos de pandemia, na qual Brasil, Estados Unidos e México seriam os países mais impactados.A psicopedagoga Ana Lucia Lacerda Michelotto, do Seap da PUCPR, destacou que o tema do suicídio, que é muito complexo, torna-se mais desafiador durante a pandemia."Fatores como o distanciamento social,a sobrecarga emocional e a crise nos sistemas econômico, de saúde e educacional, têm gerado impacto de forma transversal em nossa sociedade", disse Ana Lucia. Segundo a psicopedagoga, o simpósio dará visibilidade a um assunto que ainda é tabu e responsável pela morte de milhares de pessoas em todo o mundo.De acordo com Ana Lucia, na universidade, o Setembro Amarelo tem sido tratado sob duas perspectivas principais. A primeira é relativa ao reconhecimento de que pessoas sofrem psiquicamente e demandam momentos e espaços dee cuidado; e a segunda considera importante tratar o tema com uma "visão positiva de vida, tendo como respaldo aspectos como saúde, espiritualidade, bem-estar físico e emocional", relatou a psicopedagoga.As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site do evento. Os participantes terão direito a certificado.