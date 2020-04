Higienização de estofados é fundamental para evitar a retenção do coronavírus

(foto: Reprodução/Internet/lsslaveseusofa)

Dicas para eliminar vírus e bactérias



Peça central em livings e salas de TV, osestão sendo mais desfrutados do que nunca. Eles acompanham o jeito de viver dos moradores. Em época de, se jogar no móvel é uma ato ainda mais comum. Mas há que se terdo item, que pode ser um local de, por isso a limpeza é fundamental para evitar a proliferação de bactérias e outros microrganismos.Além dos cuidados normais para manter o sofá por mais tempo e otimizar a durabilidade, outras medidas específicas diante da pandemia também devem ser adotadas.O virologista vinculado ao Departamento de Microbiologia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e ao CTVacinas/UFMG Flávio da Fonseca diz que as considerações são as mesmas para, incluindo vestuário e tapetes. O sofá se encaixa nessa categoria de, que podem receber. No caso do tapete, a atenção deve ser pelo que o sapato pode trazer da rua para dentro de casa - se uma pessoa pisa em algum lugar contaminado, e depois pisa no tapete, em uma situação infeliz em que o patógeno consiga sobreviver até a chegada no lar.Para o sofá, a lógica é parecida, como explica o virologista: uma pessoa que vem contaminada da rua, não está usando máscara, senta no sofá, começa a conversar, e daí elimina as gotas de saliva. "Se são partículas infecciosas com o vírus, podem se depositar no sofá e serem absorvidas, principalmente se o sofá não for impermeabilizado, e ali ficam protegidas. Ainda que não se mantenham assim por muito tempo, alguém que encosta no sofá e depois coça olho, boca ou nariz, pode contrair a infecção. É um cenário mais possível de ocorrer que o caso dos tapetes. Tudo é uma questão de pequenas probabilidades, mas existem e devem ser consideradas", pondera o especialista.O ideal é que uma, mas essa não é uma realidade para muita gente. O indicado é passar um, ou outros produtos, com atenção para o tipo de matéria-prima do sofá, para não haver danos. Uma vez ao dia essa forma de limpeza é suficiente.Por não ter, muitas vezes, sujidade aparente, é comum que as pessoas não atentem para o cuidado quanto à limpeza correta dos sofás. É o que explica a gerente da Apn Clean, empresa especializada em limpeza e manutenção de sofás, colchões, cadeiras, carpetes, cortinas, persianas e tapetes, em Belo Horizonte, Juliana Bárbara Machado. "O recomendado é que seja utilizado opara tirar a poeira semanal, a fim de evitar o acúmulo e a formação de grumos (junção de poeira e umidade, que pode ser de origem corporal ou por derramamento de líquidos)", ensina.Existem modelos de estofado com capas removíveis e, nesses casos, a lavagem é suficiente com água e sabão. "Mesmo assim, não dispense a limpeza profissional anual, já que as espumas e estrutura também devem ser higienizadas, e não esqueça a manutenção periódica", pontua Juliana.O mercado dispõe de produtos específicos para limpeza de estofados que podem facilitar na manutenção, mas por esses meios a higienização é superficial, esclarece Juliana. "Não recomendo o uso de misturas caseiras, que podem danificar o estofado e até mesmo causar danos à saúde - são compostos químicos que podem agredir a pele, por exemplo."Juliana reforça que, além da higiene pessoal, aé essencial para manter a saúde de toda família. "O sofá, se limpo de forma adequada, é. Já sabemos que o vírus sobrevive por horas e até dias em superfícies porosas, e o tecido é uma dessas superfícies." Segundo ela, uma dica é não assentar no sofá, em camas e cadeiras quando chegar em casa - antes, tire a roupa e coloque para lavar.Por se tratar de um item que não se troca frequentemente, o cuidado com a manutenção do sofá é ponto chave para aumentar sua vida útil, aponta Gisele Leal, proprietária da Sierra Móveis Gabriel, empresa com expertise em sofás. Nesse período de recolhimento, é essencial ter atenção ao móvel, que certamente segue com uma utilização acima da média na rotina em casa.Além da limpeza pelo menos uma vez por semana, ensina Gisele, outro processo é a, que pode ser realizada a cada três meses, preferencialmente por profissionais especializados. Aé mais um fator importante para impedir que líquidos e sujeiras penetrem no tecido do sofá. Se feitas por pessoas capacitadas, podem durar até três anos se a manutenção preventiva continuar sendo feita.Em sofás de tecidos é possível utilizar, além do pano levemente umedecido, um pouco de detergente neutro em uma escova de cerdas macias. Já nos modelos de couro ou courino, recomenda-se a limpeza do dia a dia com um espanador ou uma flanela macia para não riscar ou manchar a superfície. Todavia, em nenhuma matéria-prima deve-se aplicar produtos químicos ou abrasivos como cloro, alvejantes ou limpadores multiuso, para evitar o desgaste das fibras, como explica a profissional.- Uma limpeza boa nos sofás é fundamental para uma faxina completa na sala- Comece retirando as capas das almofadas para lavar- Em seguida, elimine ácaros e poeira usando um aspirador que alcance todos os cantinhos mais difíceis- Em caso de manchas, alguns profissionais indicam a utilização de misturas caseiras como água, vinagre branco, bicarbonato e detergente neutro, por exemplo. Mas atenção para produtos que podem danificar o sofá- A mistura deve ser usada com a ajuda de um borrifador e aplicada diretamente na mancha- Para retirar o excesso, use um pano úmido e em seguida, seque o tecido com um pano seco e limpo- Outra dica especial para o sofá, principalmente de cor clara, é realizar a impermeabilização- No caso de sofás de couro, para conservar e evitar rachaduras, aplique vaselina ou silicone líquido com uma flanela em sua superfície- A limpeza do sofá evita a proliferação de bactérias e outros microrganismos que podem surgir com a poeira acumulada- As poltronas e sofás devem passar por uma higienização completa, pelo menos, uma vez ao ano- Nos cuidados diários, é indicado utilizar o aspirador de pó uma vez por mês para a manutenção- Capas das almofadas podem ser lavadas a cada dois meses- Se houver pets em casa, deve-se usar o aspirador de pó duas vezes por semana, por conta do acúmulo de pelos, também nos tapetes