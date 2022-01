Persuasão, criatividade e propósito: como criar uma marca forte

Toda essa estratégia percorre uma jornada de sintonia com o público alvo (foto: Pixabay/Divulgação) Atualmente as estratégias de marketing tem evoluído rapidamente, muito por força das novas tecnologias, da capilaridade do uso de smartphones e da universalização da internet rápida, estável e barata.

Em todo canto que clicamos atravessam no nosso caminho anúncios, ofertas e chamadas enfáticas, que muitas vezes, parecem feitas sob medida para cada um de nós. Ah, e experimenta clicar num deles. Vai te seguir na sua navegação por um bom tempo.

E nas redes sociais a intensidade é ainda maior. A cada rolada de tela, um anúncio. A cada dois minutos de vídeo, outro anúncio.

O marketing digital, numa escala infinitamente maior do que no marketing tradicional, proporciona essa verdadeira conexão com as pessoas.E a forma como se manifesta é através de como se escrevem os textos, os conteúdos em vídeo, etc.

O que soa melhor para mulheres? Uma compra de roupa ou o seu empoderamento? E para quem está interessado em sair pra jantar com sua namorada(o)? Comer uma pizza ou um filé ou ter um momento de descontração e prazer com a pessoa que você ama ou quer impressionar?

E não apenas “soa melhor”. Essa venda pode vir carregada de contextos que o consumidor vai levar com ele a partir do processo de venda, que vai agregar valor ao bem físico ou ao serviço em si. E, de quebra, inicia-se um verdadeiro relacionamento entre a marca e seus clientes, onde eles vão estar abertos a comprar de novo, consumir novos conteúdos e fazer recomendações para os amigos.

Muitas marcas tem construído solidamente um “porque” da sua existência extremamente sinérgico com um público. E esse porque busca causar algum tipo de transformação ou impacto em alguém.

No processo de busca de atenção e conquista de clientes, essa técnica bebe na fonte da arte, afinal, uma poesia não é um jogo de palavras bem elaboradas e distribuídas?

Esse jogo trabalha com a sonoridade das palavras, impacto de imagens e músicas, remetendo a dores, sonhos, poder, conquistas e ativando o pensamento, a emoção do seu público alvo.

É aí que entram em cena vários dos gatilhos mentais, palavras e termos que buscam forçar a tomada de decisão, meticulosamente pensados para afetar o público, de acordo com essa identificação com as situações da comunicação.

Toda essa estratégia percorre uma jornada de sintonia com o público alvo que visa construir aprendizados e descobertas, reconhecimento de um problema ou de uma oportunidade, consideração da solução ou do valor que está sendo colocado ao seu alcance e, por fim, viabilizando a decisão de compra.

Persuasão, criatividade e propósito andando de mãos dadas para levar o melhor, de verdade, pra você. Se sua empresa ainda não está nessa, corra!

Leia mais textos do TrendsTalks sobre transformação digital, inovação e negócios no site e no Instagram.