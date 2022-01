Agradecer é um gesto que nos torna mais humanos e mais leves (foto: ilustração)





Uma das regrinhas mais faladas da atualidade quando se tratar de ser positivo já virou clichê – gratidão. Mesmo o sendo, não adianta negar, ela é extremamente necessária, sim, e nos ajuda em muitos aspectos de nossa saúde mental e física.





Pessoas mais otimistas têm o hábito de ser gratas até mesmo pelos obstáculos ou dificuldades que enfrentam. Enxergam neles a oportunidade de mudança e o fazem.





Pessoas mais felizes são mais longevas e muitos estudos feitos por universidades de todo o mudo já comprovam isso. A longevidade está na casa de oito anos em média. A mais para aqueles que são mais felizes e com uma saúde preservada e qualidade de vida. Entre os requisitos dessas pessoas, o número um é a regra da GRATIDÃO.





Parece uma besteira, mas para começar, como diz o neurocientista da Standford University Uberman, em seu podcast Uberman Lab, um dos maiores benefícios da gratidão é que ela pode trazer mais resiliência aos traumas, lembrando que estamos em pleno TRAUMA COLETIVO com a pandemia da COVID-19, que já dura dois anos e não sabemos quando tudo isso vai passar, pois a terceira onda já se alastra pelo mundo com uma nova cepa.





A gratidão nos ajuda a lidar com trauma de duas maneiras. Primeiro, nos dá uma forma melhor de “ressignificar” a experiência traumática através de boas experiências antigas que relembram o bem-estar e nos trazem uma estrutura mais tranquila para lidar com situações difíceis e atuais. E, segundo, por ter um passado que nos sustenta com a gratidão, somos inoculados pela esperança de dias melhores e podemos imaginar isso acontecendo, o que nos dá mais força para seguir em frente.





E isso acontece fazendo uma mudança nas conexões da circuitaria cerebral, de como lidar com as dificuldades. O cérebro da pessoa que pratica gratidão, agradecendo que seja uma vez por semana, trabalha para fortalecer uma circuitaria neuronal positiva, que sempre está procurando o que há de bom. Um olhar positivo focado no que funciona, no rebobinar o cérebro constantemente no sentido: fique atento, também há coisas boas.





Portanto, agradecer pelas coisas boas coloca nosso olhar mais atento ao que é positivo. Treina nosso cérebro a sempre “rebobinar” suas ligações com o que pode ter de bom em todas as situações.





Mas, e quando o difícil aparece, o obstáculo surge como uma doença, uma morte, um desemprego? Essa parte do cérebro que se acostumou a buscar o belo e o bom está pronta mais rápido para ver novos rumos, novos caminhos, entender o momento ruim agora, mas abrir espaço para as esperanças futuras e não desanimar, mesmo que seja preciso viver por ora grandes obstáculos. Eles serão encarados como desafios e levarão força ao momento.





Agradecer dificuldades; sempre são nossos grandes mestres. Entender que crises são oportunidades de grandes mudanças em nossa vida e pedem por isso de forma urgente. Quer melhor mestre que uma boa crise? Pois, então, devemos agradecer aos mestres obstáculos da vida, que nos fazem ver com outros olhos novos rumos.





A prática da gratidão duas a três vezes ao dia, ou que seja mesmo uma vez na semana, provoca um impacto duradouro no nosso bem-estar. Uma mudança subjetiva, uma mudança de olhar e de sentimentos com um efeito cascata. As pessoas se dizem mais alegres, tendo mais significado para viver a vida até mesmo nas ocasiões mais difíceis, apenas respondendo com gratidão aos acontecimentos da vida cotidiana.





Então, o que está esperando para começar a agradecer estar vivo e lendo este artigo?





Ah! Voce pode estar pensando: não vejo como agradecer e nem o que agradecer!





Eu posso entender. Contaminado por tantas dificuldades e, talvez, mergulhado num mundo pessimista, não teve ninguém pra lhe mostrar que você, neste instante, por mais difícil que seja, tem sempre algo bom. Estar vivo, ler este pedacinho do jornal logo hoje. Ouvir, enxergar, respirar e até procurar por ajuda podem ser pequenas coisas a que podemos agradecer. Agradecer estar vivo, eu não acho algo pequeno, talvez você esteja na categoria que preferia nem estar mais vivo, mas vai vivendo. Mas posso garantir que mesmo que você nem queira mais viver, o melhor jeito de continuar por aqui será apreciar o que funciona, agradecer o que se tem.





Já foi comprovado que dinheiro não traz felicidade, comprar coisas não traz felicidade, vícios e drogas não trazem felicidade. Mas, então, o que pode trazer mais felicidade ao meu dia a dia? Enxergar nas pequenas coisas uma alegria. Focar no que funciona, agradecer o privilégio de estar vivo e desfrutar de cada momento como único.





Comece agora, você está aqui comigo lendo e talvez possa agradecer os seus olhos que enxergam, possa agradecer a sua vida e o respirar e até o suspirar, enquanto se pergunta: mas eu não tenho a vida que gostaria?. Mas pode aprender a viver a vida que tem, desfrutando do que tem da melhor forma – agradecendo!