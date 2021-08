Está na moda falar sobre esse tema, mas, de verdade, você sabe o que é tóxico? Aquilo que pode machucar você. Uma mesma solução pode ser um maravilhoso remédio, como pode se tornar um veneno.





Quando falamos de felicidade, precisamos esclarecer que ninguém consegue ser feliz o tempo todo. Mas existem pessoas que se consideram felizes e vivem suas tristezas, desafios, muitas tarefas e estão vivendo até mesmo a pandemia – UM CHOQUE COLETIVO – da melhor forma a se encarar.





Porque essas pessoas são consideradas pessoas felizes. Porque têm uma nutrição afetiva dentro de si que as faz seguir mesmo nas dificuldades, vendo nelas oportunidades de crescimento, buscando soluções e não desistindo de seguir o caminho da vida.





Quem tem um quê para viver segue em frente. Mas, infelizmente, muitos não foram nutridos de amor, de carinho e acolhimento ou não nasceram com tanta positividade e se afundam em suas tristezas sempre que há um problema à frente. Encaram como obstáculos. Não conseguem ver como desafios que poderão ser vencidos.





E onde entra a positividade tóxica que todos atualmente falam?





Devido ao número grande de pessoas percorrendo seus dedinhos pelas redes sociais e ali ter se tornado um leitor assíduo das “revistas eletrônicas”, um lugar de venda e um paraíso dos “blogueiros” que ganham a vida mostrando algo bom. E quero deixar claro aqui, eu não tenho crítica alguma a isso... acho muito interessante ler sobre as vidas, ver fotos e viajar junto com as ideias, pensamentos e tudo que é postado que agrada aos meus olhos. Fico até curiosa em ver mais coisas bonitas, pois aprecio muito o belo e gosto.





Qual o problema, então?





Ver a grama do vizinho como melhor que a sua!





E tem até uma historinha popular que diz que o sujeito achava a grama do vizinho sempre mais bonita que a dele, até descobrir que era sintética.





O que incomoda na positividade colocada nas redes sociais?





O modo de vida que é mostrado?





É que, infelizmente, algumas pessoas não pensam ou não conseguem ver que para além da beleza ali explicitada existe um ser humano normal, que chora, sente raiva, grita, tem dificuldades, passa por desafios, mas quer mostrar algo bom numa rede social. Não importa o porquê de colocarem só coisas lindas. Eu, particularmente, adoro. Quero ver o belo mesmo. Importa é como se sente quem as vê.





Algumas pessoas, por suas questões pessoais, não dão conta de ver o bom no outro, se incomodam, buscam defeitos, caçoam. E o antigo ditado já dizia: “Quem desdenha quer comprar”. Cuidado! A positividade tóxica mora exatamente nesse ponto, alguns vão achar que a vida de quem posta é só uma maravilha e invejam o que o outro tem...





Seja lá a casa, o carro, a roupa, o corpo, o cabelo, o negócio...





O que importa é ver a beleza, gostar e se satisfazer em apreciar... isso não é tóxico.





Mas caso alguma pessoa sinta que quando abre sua rede social favorita aquilo lhe faz sentir inveja, raiva, deixe de seguir tal pessoa. Ou até pense duas vezes: o que isso me incomoda? Ela ter o que eu não tenho?. E será que você tem o que ela não tem, e apenas não observou tal detalhe?





Cada um tem seus tesouros e pode e deve apreciar mais a própria vida e desfrutar de tudo que a vida lhe oferecer, a começar pela sua vida. A sua respiração. A sua saúde. O resto você vai conquistar o que conseguir e viver o melhor que puder.





A pessoa positiva vai postar o que ela vê de bom em sua vida. Mas isto não quer dizer que ela não sofra, não tenha batalhas e que já não tenha trilhado caminhos complicados e vencido barreiras ou esteja em plena luta.





O negativista vai sempre ver algo ruim no que é bom. Então, se você anda se sentindo intoxicado com a positividade excessiva das redes sociais, pare e pense: será que toda a toxicidade não está em seu pensamento, em sua vontade de mudar?. Aproveite este momento e olhe para si. O que pode mudar? O que pode fazer diferente e seguir um caminho mais feliz?





Tóxica é a forma como enxergo o mundo... e se houver alguém que só posta aquilo que é bom, deixe-o viver o que lhe agrada. Comece a olhar para a sua vida e faça o que lhe agrada. Inclusive, pode excluir as pessoas que você acha que lhe trazem mal-estar.





Você decide o que é bom e decide que dose deseja receber – um remédio que cura a alma ou o veneno que o entorpece de inveja?