Busque uma vida nova

Muitos estão buscando um novo rumo, mas estão perdidos. Como posso fazer minha vida melhor? Antes de mais nada, siga seu coração. O que você tem muita vontade de fazer e ainda não fez por vergonha ou porque alguém lhe disse que não dá dinheiro, não é o melhor caminho?





Bom mesmo é seguir o que desejamos na vida. A vida fica diferente e iluminada. Mas não venha me dizer que é sair de férias e ir para um resort no melhor lugar do mundo com alguém cuidando de ganhar seu dinheiro ou cuidando dos seus filhos.





Bom, mas se não for o caso de estar exausto e, por esse motivo, quer apenas umas férias para se recuperar? Se for o caso de ter perdido o rumo, ou ainda não tê-lo encontrado, você precisa se perguntar: o que eu gosto de fazer, o que sei fazer, o que me veria fazendo com prazer e por uma boa causa?. Só então você terá encontrado um caminho bom.





Todos os caminhos são bons, todos levam a algum lugar. Mas para você, qual seria um bom caminho? Ser cantor, compositor, fabricar papel, cozinhas, lecionar, fazer pipoca, plantar etc.? Todo caminho levará aquele que o faz a algum lugar. Mas a pergunta é: para você, qual caminho tem coração?.





O que o faz seguir mesmo diante das incertezas? O que o faz ter forças para enfrentar desafios e não desistir? O que ao fazer você nem sente o tempo passar? Uma vida de propósito. Um sentido para viver.





Por isso, na hora de recalcular sua rota e ver o que fará diante da crise, busque o caminho daquele que faz você feliz. Pois se tiver que passar todo seu tempo trabalhando, que você faça o que mais gosta e assim o deleite da vida virá todo o tempo. E ao terminar seu dia de trabalho, poderá dizer que dia bom foi esse, como rendi! Como usei bem dos meus talentos.





Fluir na vida, viver com significado, muitos não sabem o que é isso. Nasceram e cresceram para produzir alguma coisa, trabalhar sem até pensar, apenas para ter um trabalho ou para ter dinheiro em casa. Mas nunca tiveram a oportunidade de analisar. Então, ao ler este pequeno texto, pense: será que o que faço me faz mais feliz, ou posso mudar e realizar aquele sonho que sempre tive? Mas lembre-se de que não é só sair de férias. As férias virão até por consequência de um bom trabalho, ganha-se dinheiro e tiram-se as férias.





Veja em seu íntimo se você segue o caminho que lhe faz bem...





Vai uma reflexão que ajuda se a sua segunda não é um desastre e você acorda com vontade de ir ao seu trabalho, você vive a vida que deseja levar. Pode seguir a jornada. Trabalho, dureza e desafios todos teremos em qualquer trabalho. Mas se você dorme aos domingos angustiado, triste pois terá que ir pra aquele trabalho ruim, chefe ruim, horário ruim... está seguindo um caminho que não é o ideal. Precisamos sentir aquela vontade linda que abre nosso peito e nos põe a lutar pelo nosso ideal.





Se você está perdido, precisa de ajuda para recalcular sua rota, busque uma terapia positiva. Alguém que mostre suas habilidades, sua força e que pode seguir um caminho que tenha coração. Mas nunca desista de seus sonhos e toque em frente!