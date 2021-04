Páscoa e passagem

Em tempos de purificação, um novo nome a essa fase longa que estamos vivendo de aprendizados e muitas perdas, nada como entender que podemos nos recriar.





Passagem.





Mudança.





Desvio de rota, novo caminho. Seguir de forma limpa uma nova vida. É que muitos estão aprendendo com as dificuldades que estamos enfrentando.





Realmente, estamos numa mudança de vida geral há mais de um ano. Se compararmos com os hebreus no deserto por 40 anos buscando pela terra prometida, nosso tempo está curto e esperamos que em breve termine com as vacinas a caminho.





Páscoa vem do hebraico "pesah", que traduzida para o grego é Páscoa e que significa passagem. A Páscoa, como nos é contada através do Primeiro ou Antigo Testamento, tinha a finalidade de celebrar a passagem do povo hebreu pelo deserto até encontrar seu lugar longe da escravidão do Egito. A palavravem do hebraico "pesah", que traduzida para o grego é Páscoa e que significa. A Páscoa, como nos é contada através do Primeiro ou Antigo Testamento, tinha a finalidade de celebrar a passagem do povo hebreu pelo deserto até encontrar seu lugar longe da escravidão do Egito.





Penso na Segunda Guerra e como muitos viveram anos a fio, escondidos em abrigos e porões imundos e sem aquecimentos nos invernos gelados e sem ter o que comer. Passaram, muitos morreram. Mas conseguiram.





Agora, passamos por uma fase onde, no Brasil, parece como se caíssem mais de 10 aviões por dia – 3.000 pessoas/dia, morrendo no mês de março de 2021, em plena quaresma, tempo de passagem, purificação e mudança.





Outro dia, acordei pensando – não peguei a COVID-19, atendo todos os dias, quase sempre em consultas on-line, mas tenho que também atender presencialmente. Portanto, estou na rua todos os dias, pondo minha “cara a tapa”. Graças a Deus, até o momento, nada me pegou. E nem a vacina! Ah! Como eu gostaria de que, essa sim, me pegasse em cheio! Acho que é o sonho de consumo de todo brasileiro.





Bom, mas, enfim, o que estava querendo dizer é que me veio à mente uma cena engraçada: eu num jogo de queimada, de quando era menina e que todo mundo vai sendo queimado, sai de campo e poucos sobram... e eu era uma dessas correndo de um lado pro outro pra me ver livre do tal diabo da COVID! Meu Deus! Eu não sou a única a pensar assim...





Pensei: o que vou escrever que poderá ajudar positivamente, se também estou morrendo de medo e só penso em vacina, vacina, vacina?





Nova Era de Luz, portal da Nova Era chegando... mas chega logo, por favor! Pois, por ora, vejo luz na Nova Zelândia, em Israel e também nos EUA, que vendem vacinas já na farmácia para quem quiser comprar. Será que seria muito sonhar com isso aqui em nosso país? Por ora, sim!





Quero sim, uma Nova Era. Recalcular rota, como temos feito diariamente. Pois não dá mais “pra se virar”, é preciso ter um caminho e seguir.





O que me restou foi me segurar nas pesquisas feitas por Viktor Frankl – e que ele nos fala em seu livro “Em busca de sentido”. Sobrevive aquele que tem um para quê viver – um significado de vida. Chamamos isso de propósito de vida.





Médico neuropsiquitra austríaco e judeu, ele foi preso durante a Segunda Guerra e separado de sua esposa. Ela morreu ao fim da guerra, de exaustão. Ele deu prosseguimento ao que pôde observar com um especialista de estudos na área da psiquiatria e companheiro de Freud, pioneiro neste segmento.





O que poderá nos dar abertura a essa passagem e celebrar uma nova era pós-COVID? Nossa esperança em seguir nossos sonhos.





Você tem sonhos, escreva-os num papel, roteirize, faça planos e, em breve, poderá seguir cada etapa. Mas agora é hora de segurar firme nestes mesmos sonhos para aguentar o tempo da tempestade ou tempo de deserto... e simplesmente passar... se prepare nesse tempo. Estude, se aprimore, desenhe seus planos, veja um futuro que chegará... e com ele a sua esperança será renovada.





Bom, te desejo uma boa passagem deste período pra melhor aqui vivo e muito bem, para seguir seu caminho onde ele foi interrompido e aproveitar pra ver se teria uma outra rota melhor que deseja seguir...





Está em tempo!





Boa passagem!





Deixo aqui as lindas palavras de Viktor Frankl, para você refletir: “Nós que vivemos nos campos de concentração podemos lembrar de homens que andavam pelos alojamentos confortando outros, dando o seu último pedaço de pão. Eles devem ter sido poucos em número, mas ofereceram prova suficiente de que tudo pode ser tirado do homem, menos uma coisa: a última das liberdades humanas – escolher sua atitude em qualquer circunstância, escolher o próprio caminho”.