Gratidão e felicidade

Por que esse tema se repete atualmente com tanta frequência?





Os cientistas descobriram o valor de agradecer por tudo que temos ou passamos para o bem da nossa saúde física e principalmente mental.





Começando a aquecer as baterias, carnaval e logo depois, o ano começando de verdade...





Que tal pensar em ter uma rotina onde o diário de gratidão fará parte? Mas por que um diário? Porque nos confere rotina e disciplina. Se fizermos por mais de 21 dias seguidos, podemos tornar isso um hábito, um bom hábito! A questão é simples e basta fazer uma analogia com a musculação. Se treinarmos nossos músculos com frequência, eles vão aumentar seu volume e ficar mais fortes.





Imagina que o cérebro é feito de uma circuitaria, como caminhos que pegamos todos os dias. Quanto mais passamos por aquele caminho, mais fácil é fazê-lo automaticamente. Quanto mais eu estudo matemática, mais eu sei. Se estudo inglês e paro de praticar, desaprendo.





Segue este raciocínio. Se você treinar agradecer diariamente o que tem, começará a pegar esta trilha em tudo que faz. E vale agradecer as dificuldades que nos ensinam a errar, a buscar novas saídas, a nos fortalecer e até mesmo a lavar a alma em expiações necessárias.





Mas o que é gratidão?





Essa emoção é tão legal que desafia as definições literais. A palavra GRATIDÃO deriva do latim gratia – que significa graça. Isso escapa às explicações mais acadêmicas. Mostra-nos o lado do que vem como uma graça, presente divino e de graça, presente!





A gratidão é a experiência de enumerar nossas bênçãos. O que recebemos.





Um sentimento incorporado na sentença: “Estou agradecido”.





A gratidão é recompensa inesperada por uma boa ação, por algo bom que acontece e até mesmo por dificuldades que nos amadurecem. Costumo pedir aos meus clientes que agradeçam inclusive por suas dificuldades, pois essas, sim, são seus grandes mestres da resiliência, paciência, mudança e determinação.





Ela traz uma sensação gostosa de bem-estar, paz que se espalha em nosso corpo e muda a circuitaria do cérebro que passa a FOCAR NO QUE FUNCIONA! Sorrimos e ficamos mais leves quando agradecemos mais.





As pesquisas em psicologia positiva e neurociência mostram que essa técnica de agradecer diariamente pode fazer mudanças incríveis em nosso humor e nos deixar mais felizes.





Um estudo feito por Emmons e McCullough em 2003 verificou que manter um diário de gratidão melhora o sono, reduz a dor física, aumenta o bem-estar e amplia a capacidade de lidar com mudanças.





Há mais estudos sobre a gratidão que mostram sua eficácia imediata. Sim! Ela pode mudar seus neurotransmissores, que vão passar a ver o mundo de forma melhor imediatamente quando você agradece. Experimente agradecer algo que você toma como garantido. Por exemplo, ter olhos para ler o que estou escrevendo. Seu café da manhã?! Sua cama, sua saúde. Seus ouvidos que ouvem bem etc.. Parece que ela pode ser considerada como uma pílula de felicidade, pois muda instantaneamente seu olhar.





Em outro estudo feito por Zahn, “The neuro basis of human social values – Evidence from funcional MRI”, de 2008, pessoas que se sentiam gratas foram submetidas a exames de ressonância magnética. Constatou-se que elas estavam influenciando em tempo real seu próprio hipotálamo. Rs! Mas o que é hipotálamo? Uma parte do nosso cérebro responsável pela memória, sono, apetite e também sobre o estresse.





Além disso, a gratidão estimula a produção de dopamina – a substância química do “faz de novo!”, responsável por novas vias de aprendizado. A repetição do mesmo nos faz aprender... lembra-se? Matemática, inglês, musculação...





Então, chegou a sua hora, antes de realmente iniciar o ano pra valer, de começar seu DIÁRIO DE GRATIDÃO! Escreva todos os dias pelo menos três coisas boas que aconteceram ou até mesmo difíceis que você enfrentou. Descreva seus sentimentos... isso é muito importante, mergulhar novamente na experiência enquanto escreve. Faz o trabalho da repetição e mais neurotransmissor de memórias de circuitaria positiva.





Se fizer todos os dias, em dois meses, você verá que sua vida mudou!