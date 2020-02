Criando dias melhores

Você já deve ter tido a experiência de desejar comprar um modelo de carro e passar a ver esse modelo em todos os lugares. Ou quando desejam engravidar – mulheres claro (rs!), que só veem mulheres grávidas. Ou quando você nota o mesmo modelo de corte de cabelo, viagens, café, comida ou celular?

Mas, afinal de contas, o que é isso?

“Cuidado com o que pensa, pois sua energia flui nesta direção.”

Deepak Chopra





Atraímos, através de nosso pensamento, como ondas de ressonância que fazem a vibração nos levar naquela direção. Essas experiências são universais. Não é um privilégio só seu. Cuidado com o que pensa, pois você atrai de verdade.





Por que isso acontece?





Bom, nossa vibração nos leva a abrir os olhos nessa direção. Começamos a ver mais aquilo que procuramos. Por isso dizem que assombração sabe para quem aparece. A barata sempre vai aparecer para quem tem medo. Ele procura e fica de olho de onde podem surgir.





Há uma pequena parte do cérebro chamada Sistema de Ativação Reticular (SAR) que liga e desliga sua percepção de ideais e pensamentos e determina como você vê o mundo. Quando faz algo como comprar o modelo de carro que desejou, você cria uma alteração importante em suas posses. Então seu SAR muda para se adaptar à nova aquisição. Aonde quer que você vá, ele vai lembrar você dessa mudança, apontando as pessoas que têm o mesmo carro que você.





Portanto, volto a pergunta; o que tornaria seu dia melhor? Ou até fantástico?.





Então, você dá o primeiro passo avisando ao seu cérebro, mais especificamente à parte do Sistema de Ativação Reticular (SAR), influenciando-o para que ele possa prestar atenção e se envolver em atividades que tornariam seu dia melhor. Então, já viu?! Pare de reclamar! Senão vai impregnar-se das coisas ruins e difíceis e vai treiná-lo só pra ver o negativo. Mais do mesmo.





O que fazer?





Você vai focar no que funciona, nos sonhos, desejos e coisas positivas que podem tornar seu dia ainda melhor. Jogar para o seu meio ambiente um desejo positivo, acreditar nele. Influenciar seu meio com algo bom que deseja fazer ainda melhor no dia de hoje. Tipo ser generoso, delicado, eficiente, prestativo, criativo, determinado etc.





Você constrói novas vias no cérebro que lhe permitem “ver” o que pode fazer para aumentar seu bem-estar todos os dias. Você cria em sua mente uma nova programação que aumenta naturalmente a sua felicidade. Fazer isso com constância lhe garante dias melhores. Simples assim!





Um estudo da American Physiological Society de 2006 constatou que o mero pensamento de assistir a uma comédia favorita aumentou em 27% o nível de endorfina (substância do cérebro responsável pelas sensações de felicidade e bem-estar) dos participantes. Com frequência, você já experimentou isso, a parte mais agradável de uma atividade é a sua expectativa. Programar uma festa, uma viagem por exemplo.





Que tal agora, que é domingo, reservar uma horinha e ir lá em seu diário escrever o que o tornaria ainda melhor? O que tornaria sua semana que entra mais fantástica ainda? O que você pode focar que trará o melhor de você nos dias desta semana?





Será que você pode também incluir o que já vai agradecer como mudança já adquirida? Algo que você já faz e sente orgulho por ter se modificado? Acredita e vai lá fazer! É bem possível fazer mudanças e está em suas mãos. Tome posse de uma nova postura e comece a agir de forma diferente!





Acredite, tome posse de seus desejos e os realize!





Sonhos podem ser alcançados quando temos um fé inabalável e fazemos o esforço extraordinário e necessário.





Mude agora.