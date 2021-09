Sou multipotencial e não me falta foco!

Estar próxima de empreendedores iniciando negócios me entusiasma e motiva (foto: Pixabay/Divulgação) Essa semana participei de mais uma banca de startups de empreendedores do Founder Institute, aceleradora do Vale do Silício da qual sou mentora. Na ocasião o tema do HotSeat era Visão e Validação, e sempre que me apresento para a turma, acho extenso demais falar sobre minhas empresas e projetos que toco paralelamente com a maternidade..





Esta turma de empreendedores iniciando negócios me entusiasma e motiva de uma maneira absurda, sempre tive essa inquietude de tentar resolver problemas que outras pessoas não conseguiam enxergar, a cada momento a cada lugar, surgia uma ideia pra improvisar ou melhorar o negócio das pessoas.

Enfim, se você ainda não conhece o termo Multipotencialidade, saiba que ele pode ser erroneamente confundido com falta de foco profissional.





Muitas de nós mulheres já desenvolvemos naturalmente essa característica, pela necessidade de lidar com nossos diversos papéis, temos certa habilidade para fazer diversas coisas ao mesmo tempo, ou seja, ter tantas funções já nos traz oportunidade de nos interessarmos por diversas áreas paralelamente.





Esse termo surgiu em 1972 em um estudo acadêmico e, a partir daí, entendemos que o profissional multipotencial pode ser definido como uma pessoa que desenvolve potencial em vários campos por ter diversos interesses e ter feito diversas tentativas. Exemplificando, você pode ser uma advogada e se interessar pela fotografia, ou uma ser uma designer que ama lidar com finanças e investir no mercado de ações.





O importante é ter em mente que para ser multipotencial, você também precisa de certa disciplina e planejamento com objetivos bem claros e a boa notícia é que, com as transformações propostas pela Indústria 5.0, um profissional com múltiplas habilidades irá acompanhar as mudanças com mais rapidez e não ficará obsoleto.





Por outro lado, qualquer ser humano pode desenvolver as habilidades exigidas por esse novo mercado, onde a inteligência emocional e a proatividade valerão mais que qualquer habilidade técnica. Estes serão os profissionais que chamaremos de Profissionais do Futuro. E se você se identificou com a característica da pessoal multipotencial, esteja certo de que surfar por suas habilidades farão muito sentido no futuro.