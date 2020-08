Seja mensageira da esperança de dias melhores

"Tudo passa." A mensagem veio escrita na máscara, presente de uma amiga jornalista, dona de brechó. Os dizeres são bordados a mão. É um trabalho artesanal simples, mas capaz de arrancar um sorriso de muitas pessoas que, em seis meses de pandemia, aprenderam a rir com os olhos. Eu também me divirto. Gosto da ideia de me tornar porta-voz da esperança.





Antes da quarentena, eu era daquelas mulheres só pisavam na rua levando um batonzinho dentro da bolsa.



O problema está temporariamente resolvido. Primeiro, deixei de sair de casa. Segundo, passei a aplicar o cosmético em caso de ressecamento dos lábios ou aos sábados, durante a gravação das lives do canal do YouTube Chá Com Leveza. Terceiro, isolei as bolsas no meu guarda-roupa, depois que duas delas mofaram por falta de funcionalidade.





Minha vaidade ficou reduzida a um pedaço de tecido de 20 por 20 centímetros. Tenho a minha máscara 'de sair', lugar anteriormente reservado às roupas de festa. Essas últimas, por sua vez, cederam sua posição privilegiada aos pijamas e camisolas, mais adequados à atual situação de confinamento social. O conforto falou mais alto que o glamour.





Como eu ia dizendo, reservo minha máscara nova para ocasiões importantes. Contei duas ou três idas ao supermercado, uma à farmácia e outra ao sacolão. Em fins de semana espaçados, ela me acompanha nos passeios de carro, com a família. Juntas, vemos a vista passar pela janela. As montanhas de Minas nunca estiveram tão lindas.





Custei a aderir à moda das máscaras, com estampas lúdicas, cores variadas e modelos anatômicos, ajustáveis às orelhas e ao jeito de cada um. Minha primeira máscara foi a mais óbvia possível, branca, usada pela maioria dos profissionais da área da saúde.



No fundo, acreditava que a quarentena acabaria rápido, que o adereço seria descartável e que, em poucos meses, tudo voltaria a ser como antes. Esnobei o novo normal.





A pandemia revirou todos os valores. Até fevereiro passado, o conceito de que 'tudo passa' era levado na brincadeira. Bastava alguém citar a expressão para que o interlocutor complementasse "menos o motorista e o trocador'. Dava o mesmo efeito da piadinha do tio do pavê. De tão batida, perdeu a graça.





Um jeito de salvar o conteúdo foi trocar pela versão ampliada: "E quando nada mais tiver graça/ É só sorrir que passa". Soa simpática, mas não chega aos pés do comentário de uma pessoa querida. Ao me ver com a máscara estilosa, ela disparou: "O que está escrito aí mesmo? Tudo posso?"





Achei genial. Na hora, nem me ocorreu que a mulher talvez estivesse precisando de óculos. Minha primeira reação foi concordar com ela, entusiasmada: "Sim, você pode tudo! Nós podemos tudo!"



Intimamente, tive vontade de sair correndo pelo quarteirão, de braços abertos, feito heroína mascarada, gritando: "Sim! Você pode escolher ser mais alegre, encarar a vida pelo lado positivo, descobrir o seu verdadeiro propósito! E, principalmente, confiar que tudo isso vai passar. Sim, tudo passa!

