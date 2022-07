Extrapolar o marketing vertical e oferecer algo surpreendente ao mercado

(foto: Pixabay)

O papel do marketing das empresas é atender às necessidades dos clientes. É preciso estudar que produtos ou serviços podem deixar as pessoas mais satisfeitas e felizes. É fundamental oferecer aquilo o que elas necessitam ou desejam. E isso exige muito dos marketeer das organizações, pois desejos mudam e a concorrência é cada vez maior.Os clientes estão ficando imunes às propagandas, às ofertas tradicionais, aos produtos ofertados pelos marketplaces, os quais estão se igualando, apresentando propostas de produtos equivalentes e entrega ou formas de pagamento sem nada efetivamente inovador.Há uma proliferação de marcas, produtos, serviços, ofertas e até mesmo formatos e meios de comunicação muito semelhantes, que está ficando cansativo para muitos clientes. O que era uma novidade já está se tornando algo repetitivo e insistente para a percepção do público.As ferramentas digitais disponíveis para marketing estão todas sendo utilizadas dentro de um mesmo padrão, seguindo passos iguais e, certamente, atingindo resultados que não são mais inovadores. O mercado já quer algo novo, alguma coisa que novamente os surpreenda.Os clientes, ao desejar algum produto, já sabem exatamente o que vão encontrar, qual o prazo de entrega, qual o preço médio oferecido, e as promessas de garantia ou devolução são basicamente as mesmas. É preciso reconhecer que já passou aquele momento do encantamento digital.A nova geração já sabe disso tudo, e não vê nada de novo naquilo que lhes é oferecido. É porque as gerações mudam radicalmente as suas percepções de vida, as suas expectativas sobre os produtos, e as formas de aquisição. Isso para boa parte do público já não é tão atraente. Os mercados estão saturados novamente.Há muito tempo o autor Philip Kotler já levantava esta questão. E as ofertas não eram ainda tão contundentes. O que parecia uma solução e funcionou por um bom período, agora se tornou algo já esperado e recorrente.O autor, em sua obra, falava de marketing vertical e marketing lateral. Ele considerava o vertical como fazer mais e melhor do mesmo. E isso voltou a acontecer. Quando Kotler aborda o marketing horizontal, ou como ele chamava, marketing lateral, ele preconiza a necessidade de as organizações criarem inovações.Defende a necessidade de se criar rotas alternativas para a geração de novas ideias, a concepção de produtos inteiramente novos para os clientes atuais, e para a atração dos novos públicos.As respostas para essas questões não estão somente nas novas tecnologias, mas, associado a isso, há a necessidade de inovação. Inovação, por sua vez, exige criatividade. Algo que agregue aos produtos e formas de comercialização, alguma coisa inteiramente nova, surpreendente, e que ainda não esteja sendo explorado pela concorrência. É o marketing horizontal, ou lateral.Os novos bancos estão seguindo por esse caminho da inovação. Ao dispensar as agências físicas e oferecer serviços nunca antes oferecidos, eles saem do conduto comum, trazem surpresas, apontam novas necessidades, e ajudam a criar desejos novos aos clientes.Já se especula no mercado a criação de aparelhos tipo celulares que não dependem de empresas concessionárias, oferecem serviços nunca pensados pelos usuários, em uma espécie de tecnologia e inovação disruptivas.As empresas concessionárias de telefonia, e outras, precisam rever os seus papeis no mercado para um futuro muito breve, até porque muitas das melhorias oferecidas a cada novo modelo de aparelho, já não atraem tanto. Essa tática de vendas agora já podem ser considerada como verticalizada no marketing.A aplicação do marketing horizontal ou lateral, gera, certamente, riscos, como tudo o que é inusitado no mercado, mas, riscos e investimentos fazem parte de estratégias e táticas vencedoras do marketing.É hora de criatividade e da prática do marketing horizontal, além do conhecido marketing vertical. É preciso sair da famosa "caixa", ficar longe dela, ou, preferencialmente, destruí-la, libertando a forma de pensamento e de inovação. Em marketing é preciso ir além do esperado.