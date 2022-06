Um mercado de mudanças constantes e as novas posturas empresariais

(foto: Pexels)

A já conhecida metodologia de análise de cenário ainda não é praticada por muitas empresas. Com o tempo e as surpresas causadas pelo mercado, estão sendo exigidas a implementação constante de ações de curto prazo para a manutenção da participação efetiva em seus segmentos de negócios, bem como a tentativa incessante de manutenção do seu Market Share.A necessidade de ações de curto e médio prazos não podem ser o pretexto para uma distração quanto à visão de longo prazo e para a busca constante de novas oportunidades.A visão de qualquer empresa precisa ser aberta aos fenômenos que se mostram recorrentes nos movimentos do mercado, que são principalmente causados por tecnologia, alterações constantes do comportamento e percepções dos consumidores.O objetivo de toda empresa precisa ser o de ganhar mercado, não apenas vender o produto ou serviço. Um marketing inteligente objetiva desenvolver ações para que o mercado desejado seja seu.Para atingir o objetivo de ganhar fatias almejadas de mercado, em qualquer negócio, é preciso assumir novas tecnologias e principalmente oferecer diferenças no portfólio de produto, algo que o torne melhor em alguma coisa, em relação aos seus principais concorrentes.Como as diferenciações são rapidamente copiadas, ou até superadas pelos concorrentes, torna-se evidente que estas sejam constantes e façam parte da filosofia e das ações de marketing das organizações.É preciso observar que, com as novas tecnologias, a disponibilização de todos, o acesso aberto às informações e a facilitação de comparações, tem-se a necessidade de adoção de novas e dinâmicas posturas de mercado.Os clientes estão muito mais conhecedores de tudo. Eles fazem comparações entre empresas concorrentes, observam seus produtos, o prazo de entrega, as facilitações nos sistemas de pagamento, as garantias e os serviços adicionais oferecidos. Dessa forma, eles passam a ter um grau maior de exigência em suas tomadas de decisão de compras.Nunca o mercado foi tão favorável e dominado pelos consumidores. Nesse cenário, somente produtos fortes, associados a relacionamentos customizados, têm a capacidade de levar ao sucesso. Torna-se essencial para as empresas que se crie um processo de marketing capaz de conquistar efetivamente a credibilidade do público-alvo, e um relacionamento que aumente o grau de permissão.É determinante que o marketing das organizações se dinamize, adiante-se às novas demandas e crie táticas e formas operacionais de melhorar o relacionamento com os seus atuais e potenciais clientes.Nunca a propaganda boca a boca, o chamado buzz marketing, foi tão importante. Nesse sentido, as empresas devem fazer um trabalho de fortalecimento do seu posicionamento, ou seja, trabalhar incessantemente na forma como ela é percebida pelo mercado.Crescimento e conforto não coexistem. O mercado se mostra cada vez mais desafiador para as gestões. A adoção de posturas flexíveis, a capacidade de diversificação do negócio, a utilização efetiva dos meios de pesquisa de marketing disponíveis para apoiar as decisões, o entendimento de que o ciclo de vida dos produtos está cada vez menor, e a disposição para lidar o tempo todo com a imprevisibilidade, serão competências fundamentais para a manutenção e crescimento das empresas.As posturas de marketing de ontem, hoje podem não ter mais efeito, e a melhor maneira de acertar e estar em fase com o mercado é ficando cada vez mais próximo e centrado nas transformações dos clientes.