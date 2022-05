A pesquisa de marketing como um instrumento de contato real com o mercado

Muitas ações de marketing ainda são praticadas sem o devido e possível apoio da pesquisa de marketing. Seja por desconhecimento dessa ferramenta, por insegurança para lidar com as suas metodologias, ou até mesmo por crenças erradas sobre a sua aplicação, a pesquisa de mercado, ou de marketing não tem o seu potencial de apoio a gestão devidamente utilizados.

Há um "manto" que cobre os verdadeiros benefícios da pesquisa. Este tema sempre é conversado de forma superficial em diversas organizações, principalmente nas empresas de porte médio e pequeno. Há alguns mitos, tais quais: a pesquisa é uma coisa fora dos poderes de utilização da empresa, o preço é muito alto, o sentimento e experiência de mercado valem mais do que a aplicação de pesquisas, o próprio dia a dia oferece para as organizações tudo o que elas precisam em termos de informações sobre o seu público.

É preciso ter consciência de que o ponto de vista dos gestores de mercado sobre a sua empresa, não é a mesma coisa do que o ponto de vista dos clientes ou potenciais clientes.

A pesquisa de marketing é a forma de se estabelecer um diálogo constante e verdadeiro com a realidade. É fundamental para as empresas irem a campo e descobrir o que realmente acontece com os seus públicos e seus concorrentes para poderem fazer adequações em suas táticas, operações e em alguns casos em suas estratégias.