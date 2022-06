Apoio da torcida do América na partida contra o Botafogo, pela Copa do Brasil, será fundamental para o time (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)





Competições simultâneas, ainda mais as maiores, sempre dão muito trabalho e efeitos colaterais aos times, principalmente no início de temporada, quando o grupo ainda está pegando ritmo e entrosamento, como aconteceu com o América. Entramos em 2022 com Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. Deu no que deu.





O desgaste foi grande, muita gente no departamento médico e uma equipe que não tem elenco para sustentar com qualidade tantas mudanças. Na Libertadores, fizemos o que dava.





No Brasileirão, uma derrota em casa totalmente inesperada contra o Ceará foi o começo da queda, que até hoje está em ritmo acelerado, infelizmente.





O sinal amarelo, quase indo para o vermelho, já está aceso na Série A e todo cuidado é pouco. Mas é aí que vem o lado bom de estarmos em duas competições ao mesmo tempo. Temos a chance de esquecer uma e focar em outra – e isso pode ser bom para as duas! É um momento para virar a chave por completo, tentar vencer o jogo, principalmente por ser mata-mata.





Hoje, às 19h, contra o Botafogo, em casa, pelas oitavas da Copa do Brasil, teremos a chance única de expulsar os demônios e começar a empreender uma virada épica, para tentar seguir na competição e ainda ganhar novo ânimo no Campeonato Brasileiro. Não vamos cair!





A Copa do Brasil, torneio mais charmoso do país, tem o grande efeito de sacudir uma equipe que está combalida, principalmente, também, pelo reforço financeiro que proporciona, além da possibilidade de chegar longe e, quem sabe, a uma final de competição nacional de ponta.





São muitos motivos para o torcedor ir ao campo mesmo com esse friozinho na capital mineira.Os jogadores, por outro lado, precisam também alcançar foco total neste momento, entendendo que o significado de uma partida como esta pode ser muito maior do que parece.Uma vitória, mesmo que simples, e pimba, estamos no páreo de novo!





Este torneio tem o poder de resgatar o “sangue nos olhos” de uma equipe e fazer o espírito ficar em paz de novo. Mais uma vez, reforço que é hora de jogar junto e tirar o pijama. Em momentos de crise, o torcedor de fato pode fazer a diferença e mudar resultados.





A torcida do Botafogo certamente irá comparecer e não podemos cair na besteira novamente de deixar a voz deles ser mais alta que a nossa. É hora de apoiar irrestritamente! O América é grato àqueles que engrandecem seu pavilhão e mais grato ainda aos que fazem o “a mais” pelo clube de coração.





Os motivos são muitos e cada detalhe importa. Em jogo decisivo de Copa do Brasil, toda bola disputada faz diferença, toda dividida, todo suor, toda catimba e pressão. Os detalhes são sempre aqueles que definem o panorama, e a presença da torcida é um dos principais, senão o maior. Vamos, Coelho!