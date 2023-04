Lula sendo Lula: ou por ignorância ou por simples má fé

Em boca fechada não entra mosquito nem sai besteira (foto: Gladyston Rodrigues/ EM/ D.A. Press) As recentes declarações do presidente da República sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia, responsabilizando também o país agredido - e não apenas o país agressor - pela guerra que já dura um ano, reinseriram o Brasil na rota mundial dos vexames institucionais.









Não sei se por ignorância pantagruélica (pesquisem quem foi Pantagruel) ou costumeira má-fé (que o faz aliar-se a ditadores e terroristas mundo afora), mas Lula teima em não apenas escolher o lado errado, como a hora errada, o contexto errado e as palavras erradas.









Ao mesmo tempo, afirmar que os Estados Unidos e a União Européia incentivam o conflito é pretender abandonar à própria sorte a Ucrânia, deixando o país e sua população sem armas e suprimentos militares, de joelhos diante do gigantesco exército russo.





Os petistas adoram criticar aquilo a que chamam “falsa simetria” entre Lula e Bolsonaro, destacando ser impossível comparar os erros de cada um. Pessoalmente, não concordo. Até porque, no meu caso, não faço simetria alguma, apenas exponho quem e o que são.





Mas dando de boa que estejam com a razão, pergunto: equiparar Ucrânia e Rússia não seria, aí sim, uma falsa simetria? Culpar por um conflito trágico, com perdas humanas e econômicas gigantescas, igualmente quem agrediu e quem se defendeu, não é errado?





Não espero, como nunca esperei, coerência e bons propósitos intelectuais do presidente Lula. Mas às vezes, sinceramente, ele se supera e consegue me surpreender na tibieza de seus pensamentos. E pensar que ainda faltam longos 1360 dias, no mínimo, pela frente.