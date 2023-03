Depois de Bolsonaro, é Lula que ataca as Instituições: e aí, Xandão?

Ex-juiz e ex-condenado em rota de colisão outra vez (foto: Mauro Pimentel/Evaristo Sa/AFP) Disseram “faz o L” e Lula da Silva, o ex-tudo (ex-condenado, ex-presidiário, ex-corrupto e ex-lavador de dinheiro) fez: L de louco, lamentável, limitado, leigo, leviano, lazarento, lambão. E faz tempo, viu? Pelo menos desde quando elogiou a inflação de 100% ao ano na Argentina , defendeu e relativizou ditaduras e ditadores, atacou o Banco Central e seu presidente e elogiou a miscigenação brasileira, resultante de violência sexual contra índios e negros pelos europeus brancos que colonizaram o País.





Nesta semana que passou, então, a “alma mais honesta deff paíff” aloprou de vez, mostrando que a idade só piorou o quadro de total incapacidade e desqualificação para o cargo que sempre demonstrou. Duas declarações sobre o ex-juiz e ex-ministro Sergio Moro , atual senador, resultaram, por um lado, em derretimento de sua popularidade digital, conforme atestou o monitoramento das redes sociais, realizado pelo sempre excelente instituto mineiro de pesquisas Quaest , do professor e cientista político Felipe Nunes.









Por falar nisso, não é possível ignorar a gênese comum ao ogro-rival, Jair Bolsonaro, o ex-verdugo do Planalto: a repulsa pelo Estado Democrático de Direito. Lula, como o amigão do Queiroz , sempre atentou contra as Instituições democráticas, haja vista o mensalão (compra de votos), o famigerado Conselhão, no primeiro mandato (espécie de Congresso paralelo), os blogs sujos e os tais MAVs (intimidação da imprensa livre), além do sempre presente apoio e financiamento a grupos criminosos como MST e MTST.





Após vencermos as tentativas reiteradas de destruição da nossa democracia, pelo patriarca do clã das rachadinhas e das mansões milionárias compradas com panetones e dinheiro vivo, que culminaram com os atos terroristas do dia 8 de janeiro , eis que o atual presidente reassume a condição de conspirador ( e aí, Xandão? ) e ataca, de uma só vez, três das mais importantes Instituições do Estado de Direito: Ministério Público (SP), Polícia Federal e Ministério da Justiça - acusando-as de fraude e “armação” em favor de Sergio Moro.