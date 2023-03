Aeroporto Carlos Prates: prefeito e aviadores no caminho certo; parabéns

Prefeito Fuad Noman e o problema que herdou de Jair Bolsonaro (foto: Rodrigo Clemente/PBH) Fiquei muito feliz e honrado com o convite que recebi - prontamente atendido! - para participar da reunião ocorrida nesta terça-feira (21), na prefeitura de Belo Horizonte, entre aviadores, dirigentes da Associação Voa Prates, representantes da Infraero, membros dos Poderes Executivo e Legislativo e outros interessados na celeuma a respeito do fechamento, ou não, do Aeroporto Carlos Prates.





Já escrevi bastante a respeito ( aqui aqui ) e já falei também durante minhas participações no programa Conversa de Redação, da Rádio Itatiaia, do qual sou comentarista, e por isso vou caminhar no sentido, não de comentar ainda mais sobre o tema, mas falar do que observei na reunião e das minhas (ótimas) expectativas a respeito - sim, estou muito otimista.









Assisti à uma apresentação impecável do Voa Prates, de um projeto espetacular para o aeroporto, com a participação da FIEMG e outros empresários locais, que simplesmente eleverá Belo Horizonte a polo aeronáutico do Brasil, além de um benefício social e econômico incalculável - inclusive para Minas Gerais -, como, por exemplo, um hospital referência em transplante de órgãos.





Assisti à uma Infraero técnica, colaborativa, deixando bem claro o papel de facilitadora, e não de adversa à qualquer decisão que se tome no futuro. Inclusive, para minha surpresa, já que sempre tão crítico do governo federal, sobretudo em tempos de PT no poder, absolutamente nada de ideologia ou viés político foi observado. Estão de parabéns os representantes do governo federal.





Mas assisti, sobretudo e principalmente, a um prefeito 200% comprometido em colaborar e, mais do que isso, em ouvir, de forma atenta e espírito desarmado, a proposta dos aviadores. Nada de cara feia, nada de gritos, nada de gestos impacientes, nada de pré-julgamentos, nada de socos na mesa. Quanta diferença, hein, Av. Afonso Pena 1212? Quem te viu, antes de março de 2022, e quem te vê.





Fuad Noman, o prefeito de BH, se mostrou inteiramente aberto à soluções e aproveitou para lembrar aos presentes de que não foi ele, ou melhor, não foi dele a decisão de fechamento do aeroporto, mas do governo Bolsonaro, em setembro de 2020 , e como chefe do executivo da capital, procura dar o melhor destino possível à área, caso seja de fato irreversível a decisão federal - espero que não seja!!





O prefeito é um gestor técnico, mas com olhos sempre atentos e voltados para as causas sociais, principalmente o déficit habitacional da população de baixa renda. Por isso, é necessário que os aviadores e empresários caminhem de mãos dadas com a prefeitura, e busquem soluções para este problema que é de todos, assim como é de todos a importância - e os benefícios - da continuidade do Carlos Prates.