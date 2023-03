Lula consegue enxergar 'uma coisa boa' na escravidão; meu Deus

O chefão petista é insuperável em muitos quesitos. Cinismo e oportunismo, por exemplo. No campo das mentiras, não, pois perdeu o posto para o Pinóquio-mor da nação, Jair Bolsonaro, o fujão da Disney . E eu diria que é insuperável também na produção de falas como a desta terça-feira (14/3) durante um evento em Raposa Serra do Sol (RR):

Não, não dá para aceitar tamanha estupidez, ainda que a intenção tenha sido boa. Não há virtude - qualquer e jamais!! - em catástrofes humanitárias históricas como a escravidão, o holocausto, as cruzadas, o maoísmo, o stanilismo, o lenilismo, enfim, quaisquer formas de violência extrema e/ou extermínio de povos e etnias. Sem chance!

Aliás, fico imaginando uma fala destas, saindo da boca do patriarca do clã das rachadinhas e das mansões milionárias, compradas com panetones de chocolate e dinheiro vivo . Nesta hora, já estaria indiciado, processado e julgado (culpado, é claro), com razão, por 99% da imprensa nacional e por 105% da esquerda mundial.