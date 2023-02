Os brutos também choram: depois de Lula, é a vez de Bolsonaro; buéé

Um chorão de araque (foto: Reprodução/Instagram)

Não há dúvida de que a idade nos deixa mais emotivos. Quanto mais velhos, mais chorões ficamos. Além disso, o maldito remorso, ou a consciência pesada, por mais que a imoralidade, ou maldade, seja a guia, vez ou outra, no banho, no escurinho do quarto, naquela hora mais escura, a angústia bate forte e o choro transborda: quero minha mãe!