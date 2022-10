Debate na Globo: Lula e Bolsonaro têm muito a perder e pouco a ganhar

O segundo e o terceiro piores políticos vivos do País (foto: NELSON ALMEIDA / AFP) Há uma expressão bastante surrada no mundo corporativo, que fala em jogo de “ganha x ganha”. Anos atrás, um cliente muito importante zombava dessa lógica. Sócio do pai nas empresas, ele sempre me dizia enquanto negociávamos um pedido: “Ricardo, o negócio tem de ser bom para os dois lados: o meu e o do meu pai”. E caía na gargalhada.





Vejo o debate desta noite, na Rede Globo, entre Jair Bolsonaro e Lula da Silva, mais ou menos assim. Um negócio que precisa ser bom para os dois lados (deles), para levarem vantagem sobre a outra parte do negócio (nós). No que deveria ser um jogo de “ganha x ganha”, em que eleitores e candidatos colheriam lucros, teremos um “perde x perde”.





Em vantagem nas pesquisas, o chefão petista jogará na retranca , para não perder. O empate, em tese, lhe garantirá a vitória e o título, no caso, a eleição. Porém, não há nada que diga, ou que o amigão do Queiroz diga, que possa lhe trazer mais eleitores. Se o presidente confessar que mata ursos pandas bebês, ainda assim não perderá votos.









A situação do patriarca do clã das rachadinhas e das mansões milionárias, compradas com panetones de chocolate e muito dinheiro vivo , é ainda pior. A ele não basta empatar, tem de vencer, ou melhor, golear. E qualquer mínimo descuido - que irá cometer às pencas - lhe custará a remota, mas ainda existente, possibilidade de virada e, portanto, o Planalto.





O eleitorado de Bolsonaro é forte, firme e cativo. Repito: diga o que disser, não perderá votos. O diabo, para ele, é que precisa ganhar, e aí, a meu ver, cai no mesmo jogo de “perde x perde”, pois tal possibilidade é ínfima, senão inexistente. Se Lula confessar que não foi inocentado porcaria nenhuma, nada mudará para o devoto da cloroquina.





Especialistas em opinião pública, analistas políticos do bons e gente séria da política - sim, existe! - com quem falei garantem que o debate tem importância fundamental na decisão do eleitor menos convicto. Bom, se esses caras falam, ainda que eu não tenha a mesma certeza, não apenas acredito como levo em conta para a minha análise.





Nessa linha, alguns milhões de votos “flutuantes” poderão ser decisivos para a vitória ou a derrota de um dos dois candidatos. Para nós, o povo, continuará sendo um jogo de “perde x perde”, pois perdemos sempre. Contudo, a escolha de domingo passará, dentro deste contexto de perdas, por quais delas serão as piores. Para mim, não há dúvidas.