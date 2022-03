Nova secretária de saúde de BH é alvo de agressão gratuita e reveladora

Cláudia presidiu com extrema competência o CRM-MG (Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais) (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press) Olhem só (número 1): não simpatizo nadinha de nada com ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil . Não gosto dos seus modos, das suas atitudes e de grande parte do que diz. Ainda assim, durante todo o período mais agudo dessa maldita pandemia, não apenas não critiquei quaisquer de suas decisões - simplesmente porque não entendo nada do assunto -, como elogiei à beça o trabalho do grupo responsável pelo combate à doença na cidade.





Aliás, fico extremamente feliz em constatar que tinha toda razão em elogiar o ótimo ex-secretário de Saúde, Jackson Machado, e o excepcional infectologista, Carlos Starling, ambos médicos de primeiríssima linha, pois BH apresentou os melhores resultados (doentes e mortos por 100 mil habitantes; ocupação de leito hospitalar, sobretudo de UTI; índice de vacinação; etc.) dentre todas as capitais do País. Estamos todos de parabéns!





Olhem só (número 2): não suporto - o que é diferente de não simpatizar - extremistas, sejam de esquerda ou de direita. Após fazer tudo o que podia para ajudar a extirpar a cleptocracia lulopetista do poder (em Minas e no Brasil), me deparei com algo tão nocivo quanto, ainda que muito menos cleptocrata, que é o maldito bolsonarismo. Atenção: gostar e/ou votar em Lula ou Bolsonaro não desqualifica absolutamente ninguém. Sigamos.









Olhem só (número 3): O asco que me causou a podridão e a devastação deixadas pelo lulopetismo me fez tolerar um sujeito, muito além de ignorante, estúpido e incapaz, grotesco, racista, machista, homfóbico, preconceituoso, ligado às milícias cariocas, ‘rachador’, e homicida e inacreditavelmente cruel - características essas, as duas últimas, que só descobri após a covid-19. Não votei em Jair Bolsonaro (argh!). Votei contra Lula e o PT. Em frente.





Como todos sabem, temos (finalmente!) um novo prefeito; Fuad Noman . Não o conheço pessoalmente, mas todos com quem falo tecem-lhe os melhores comentários. Além disso, Fuad possui um invejável histórico de bons serviços públicos prestados à Minas e ao Brasil. Bem, feitas essas considerações, vejo que ontem (30/03) o prefeito anunciou seu secretariado, dentre outros, a nova secretária de Saúde, Dra. Cláudia Navarro.





Ginecologista, obstetra e especialista em reprodução humana , Cláudia presidiu com extrema competência o CRM-MG (Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais), de 2018 a 2020. Quem disse? Os médicos, ué. Além de um ‘doce de criatura’ - sim, a conheço, como conheço os doutores Jackson e Carlos -, tem um olhar atento e absurdamente empático à saúde dos mais pobres - ela é especialista também em saúde pública.





Ainda assim, sem ao menos ter assumido a pasta, cerca de 40 entidades, majoritariamente ligadas ao Partido dos Trabalhadores, além dele próprio, assinaram um duro, injusto e injustificado manifesto, ou melhor, ‘o mais profundo repúdio pela indicação à Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte de representante do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais (CRMMG)’. E continuaram os asquerosos:

‘O SUS-BH não é espaço de privilégio de corporações, muito menos quando a entidade em questão se posiciona de forma equivocada em relação à saúde pública, sempre defendendo interesses próprios e privatistas em detrimento da população. O atrelamento ao governo federal e sua política fascista e genocida desqualifica-o, assim como as pessoas que o compõem, a gerir uma Secretaria cuja política funda-se em princípios democráticos’.





Meu Deus! Não poderiam ser mais grotescos, mais intelectualmente desonestos e mais estupidamente hipócritas. O pior é que, dentre os signatários, há quem se denomine ‘democrata’: Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia. Que raios de democracia é essa, onde médicos e entidades de classe são simplesmente proibidos de participar da vida pública?





Pior ainda. O partido do mensalão e petrolão; de Lula e Dirceu; de Delúbio e Vaccari; de Pimentel, meu Deus!!, vem acusar quem jamais participou de qualquer ato de corrupção (ativa e passiva) de ‘defender interesses próprios em detrimento da população’? É sério esse ‘bilete’? Os caras não estão apenas pré-julgando um trabalho que nem sequer começou. Já estão garantindo como será e o condenando com incrível veemência.





O PT e suas eternas franjas e aparelhos jamais deixaram de ser o que são. Jamais pensaram ou pensarão no País e nos mais pobres. E jamais deixarão este tom autoritário, ditatorial, tão próprio de ditador e ditaduras: ‘não aceitaremos, não toleraremos, não admitiremos’. Não, não, não!! Como se o mundo se resumisse apenas às suas crenças e crendices, e ao seu modus operandi de partido único cleptocrático.

Mas não se enganem. As eleições se aproximam. Se Kalil se unir a Lula, o chefão da bandalha irá meter o dedo na cara dessa gente e obrigá-los a calar o bico. Como são e sempre serão servos obedientes, não duvidem se passarem a elogiar a doutora, o CRM, o Noman e quem mais o patrão mandar. Afinal, nasceram para isso e morrerão assim. Essa gente nunca aprende nada, nunca esquece nada e nunca muda nada.





Por isso o bolsonarismo ainda possui tanta força e voz. É esse tipo de comportamento que motiva o reacionarismo dos extremistas de direita. O Partido dos Trabalhadores reúne um conjunto de ‘gente’, que não faz a menor ideia do que está dizendo e assinando, e pensa com isso estar representando ‘o todo’ da sociedade. Mentira! Nada mais fácil e falso que manipulação político-eleitoral, sobretudo às custas da ignorância dos menos favorecidos.





Repito: é isso que dá força ao bolsonarismo! Vendo algo assim, quase admito a possibilidade de repetir meu erro de 2018. Mas, não. Não repetirei. Não votarei jamais no pai das rachadinhas, e tampouco no pai do Ronaldinho dos Negócios. Mas e os outros? Abaixo, destaco alguns dos signatários da agressão gratuita travestida de manifesto. Imaginem o quanto este pessoal entende de saúde pública.





Associação dos Usuários dos Serviços de Saúde Mental de Minas Gerais - Coletiva em Apoio às Mães Órfãs - Coletivo Alvorada - Coletivo Resistência de Minas Gerais - Comissão Estadual de Reforma Psiquiátrica - Conselho Regional de Fonoaudiologia (6° Região) - Conselho Regional de Nutricionistas (9º Região) - DAs e CAs da PUC-MG - Desencarcera MG - Federação Nacional dos Farmacêuticos - Fórum de Estudantes e Juventudes Anticapitalistas em Defesa do SUS-MG - Fórum Mineiro de Saúde Mental - Frente Brasil Popular - Frente Mineira Drogas e Direitos Humanos - Grupo de apoio a gestantes e mães - Levante Popular da Juventude - Mandato ColetivA - Marcha da Maconha de BH - Marcha Mundial das Mulheres - Minas de Doulas - Movimento Nasce Leonina - Núcleo de Saúde do PT-BH - Parto do Princípio - Rede Nacional Internúcleos de Luta Antimanicomial - Sindicato dos Farmacêuticos de Minas Gerais. E o próprio PT, claro, dentre outros.